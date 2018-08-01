  استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۲۰:۳۴

فرماندار شهرستان بویراحمد:

عملیات آهک زنی در تصفیه خانه فاضلاب یاسوج روزانه انجام می شود

یاسوج - فرماندار شهرستان بویراحمد گفت: عملیات آهک زنی در تصفیه خانه فاضلاب یاسوج به صورت روزانه انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ کناری بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از تصفیه خانه فاضلاب شهر یاسوج افزود: با توجه به قلیایی بودن آهک به منظور رفع بوی بد تصفیه خانه، آهک زنی از اقدامات انجام شده در این راستا است.

وی بیان داشت: هم اکنون این تصفیه خانه با تمام ظرفیت در حال کار است.

کناری افزود: هوادهی سطحی نیز در این تصفیه خانه به صورت ۲۴ ساعته در حال انجام است و امید داریم که در روزهای آینده نیز نسبت به رفع بوی بد این تصفیه خانه اقدامات موثرتری انجام شود.

وی یادآور شد: پروژه در دست احداث تصفیه خانه چم گنجشکی یاسوج نیز در حال اجرا است و فاز اول این تصفیه خانه تا پایان بیستم مردادماه سال جاری با ظرفیت ۶۰ لیتر بر ثانیه وارد مدار می شود.

