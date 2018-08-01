عملیات آهک زنی در تصفیه خانه فاضلاب یاسوج روزانه انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ کناری بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از تصفیه خانه فاضلاب شهر یاسوج افزود: با توجه به قلیایی بودن آهک به منظور رفع بوی بد تصفیه خانه، آهک زنی از اقدامات انجام شده در این راستا است.

وی بیان داشت: هم اکنون این تصفیه خانه با تمام ظرفیت در حال کار است.

کناری افزود: هوادهی سطحی نیز در این تصفیه خانه به صورت ۲۴ ساعته در حال انجام است و امید داریم که در روزهای آینده نیز نسبت به رفع بوی بد این تصفیه خانه اقدامات موثرتری انجام شود.

وی یادآور شد: پروژه در دست احداث تصفیه خانه چم گنجشکی یاسوج نیز در حال اجرا است و فاز اول این تصفیه خانه تا پایان بیستم مردادماه سال جاری با ظرفیت ۶۰ لیتر بر ثانیه وارد مدار می شود.