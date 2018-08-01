به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در سخنانی با انتقاد تند علیه کمک‌های مالی صندوق بین‌المللی پول به پاکستان گفته است که اسلام‌آباد این کمک‌ها را صرف پرداخت بدهی‌های خود به چین می‌کند.

اقتصاد پاکستان طی دو سال گذشته به شدت با کاهش رشد روبرو بوده است و سقوط ارزش پول ملی این کشور باعث شده تا رهبران پاکستان بدنبال جلب کمک‌های مالی و اعتباری صندوق بین‌المللی پول باشند.

از سوی دیگر همزمان با کسری اعتبارات در پاکستان، همسایه شرقی این کشور یعنی چین متعهد شده تا با پرداخت ۵۷ میلیارد دلار وام اعتباری، پروژه‌های عمرانی و اقتصادی این کشور را به سرانجام برساند.

در این میان اما وزیرخارجه آمریکا ضمن هشدار به اسلام‌آباد، خواستار آن شده تا از پرداخت وام‌های دریافتی از صندوق بین‌المللی پول به چین در ازای بدهی به این کشور خودداری کنند.

در عین حال این درخواست آمریکایی‌ها از سوی پاکستان نادیده گرفته شده و آن گونه که رویترز گفته است وزارت دارایی پاکستان بدنبال دستیابی به راه حلی جهت پرداخت بدهی‌های خود به چین از طریق کمک‌های صندوق بین‌المللی پول است.

روابط آمریکا و پاکستان از زمان اعلام استراتژی دونالد ترامپ در مورد افغانستان در تابستان سال گذشته به شدت دچار تنش شده و اتهام واشنگتن علیه اسلام‌آباد در مورد حمایت از تروریسم تا آن جا به تشدید تنش‌ها انجامید که در مقاطعی اسلام‌آباد، واشنگتن را تهدید به بستن مسیر زمینی دسترسی به افغانستان کرد.

از سوی دیگر آمریکا نسبت به نزدیکی پاکستان به کشورهای رقیب از جمله چین و روسیه نگران است و تلاش دارد تا همزمان با حفظ فشار بر اسلام‌آباد، اما از نزدیکی این کشور به دیگر قدرت‌های منطقه‌ای جلوگیری کند.