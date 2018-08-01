به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، جمعی از مسئولین و نخبگان جمهوری عربی سوریه ظهر روز چهارشنبه ۹۷/۱۰/۵ با حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیرکل امور بین الملل دیدار کردند.

امیرعبداللهیان در ابتدای این دیدار با تبیین تحولات سیاسی و شرایط منطقه اظهار داشت: ارتش، مردم و رهبری سوریه تروریست ها را از دست اندازی و ادامه جنایت در سوریه برحذر داشتند و پیروزی ارتش سوریه در مقابل تروریست ها کمک شایانی به ثبات و امنیت منطقه نموده است.

وی با تشریح جایگاه سوریه در غرب آسیا افزود: جمهوری اسلامی ایران امنیت سوریه را امنیت منطقه می داند و تقویت ثبات و امنیت سوریه در سایه وحدت و همدلی همه مردم و رهبری سوریه و جانفشانی های ارتش سوریه بدست آمده است.

امیرعبداللهیان افزود: تروریست ها و صهیونیست ها بازنده اصلی تحولات منطقه هستند و ما با قدرت در کنار مردم سوریه خواهیم ماند و افتخار می کنیم که جمهوری اسلامی ایران و متحدین اجازه نداده اند که تروریست ها بر منطقه حکمرانی کنند.

وی ادامه داد:اشتراکات فرهنگی، دینی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و سوریه مانع از گسترش تروریسم در منطقه شد و این امنیت، مرهون ایثارگری و خون شهدای مقاومت و مدافعین حرم می باشد.

در این دیدار برخی از مسئولین و نخبگان سوری حاضر در جلسه ضمن قدردانی از حمایت دولت و ملت ایران از جمهوری عربی سوریه گفتند: حمایت های مقام معظم رهبری و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران در سرکوب فتنه تروریست ها در سوریه نقش اساسی ایفا کرده است. مردم و رهبری سوریه هیچ گاه نگاه راهبردی و دقیق امام خامنه ای را در کمک به سوریه و مبارزه با تروریسم فراموش نمی کنند.

وی افزود: پیروزی محور مقاومت در سوریه و لبنان مرهون حمایت های ملت، دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران است.