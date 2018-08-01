اعزام تیم ملی بسکتبال ۳ نفره بانوان به مسابقات غرب آسیا

نیکا بیک لیک لی در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه اردوی تیم ملی بسکتبال سه نفره بانوان ایران در گرگان، اظهار کرد: تیم ملی بسکتبال سه نفره بانوان ایران ۱۷ مرداد به رقابت‌های غرب آسیا در لبنان اعزام می‌شود و این برای نخستین بار است که به این مسابقات اعزام می‌شویم.

وی افزود: ترکیب نهایی را هنوز مشخص نکرده‌ایم اما به احتمال زیاد از بازیکنانی که در جام جهانی فیلیپین بازی و تجربه کسب کردند استفاده خواهیم کرد و شاید یک یا دو تغییر داشته باشیم.

وی ادامه داد: برای حضور در رقابت‌های بسکتبال سه نفره بانوان غرب آسیا، اردوی آماده سازی را از امروز (چهارشنبه) در گرگان آغاز کردیم و تا دوشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.

سرمربی تیم ملی بسکتبال سه نفره بانوان ایران گفت: با توجه به در پیش بودن بازی‌های آسیایی جاکارتا فدراسیون بسکتبال تصمیم گرفت به تیمی که به جاکارتا اعزام می‌شود استراحت دهد تا بازیکنان دچار آسیب دیدگی نشوند و با ترکیبی با تجربه در مسابقات بسکتبال سه نفره بانوان غرب آسیا شرکت کنیم.

بیک لیک لی تصریح کرد: سعیده علی، مزگان خدادادی، معصومه ابراهیم زاده، فائزه شهریاری، شادی عبدالوند و سارا اعتماد، نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی بسکتبال سه نفره بانوان در گرگان هستند.

روزهای شلوغ بسکتبال بانوان در گرگان

نایب رئیس هیئت بسکتبال شهرستان گرگان با اشاره به روزهای شلوغ بسکتبال بانوان در گرگان گفت: مسابقات بسکتبال سه نفره بانوان قهرمانی کشور در رده‌های سنی زیر ۲۳ سال و بزرگسالان، این هفته و هفته آینده در خانه بسکتبال گرگان برگزار می‌شود.

بیک لیک لی افزود: رقابت‌های رده سنی زیر ۲۳ سال، ۱۱ و ۱۲ مرداد و رقابت‌های بزرگسالان هم ۱۸ و ۱۹ مرداد برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: همچنین اردوی تیم ملی بسکتبال بانوان زیر ۲۳ سال هم یکشنبه هفته آینده در گرگان آغاز خواهد شد.