۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۲۱:۴۴

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

اجرای پروژه‌های عمرانی بنیاد مسکن در بروجرد مطابق استانداردها است

بروجرد- معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: اجرای پروژه‌های عمرانی بنیاد مسکن در بروجرد مطابق استانداردها است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شاملو در عصر چهارشنبه در بازدید از پروژه‌های عمران روستایی حوزه بنیاد مسکن بروجرد در جمع خبرنگاران، گفت: بعد از بازدیدی که به عمل آمد درمجموع کارهای خوبی بنیاد مسکن با همکاری دیگر مسئولان استانی و شهرستانی و مردم روستاهای بروجرد انجام‌شده است.

وی بابیان اینکه در استان لرستان پروژه‌های متعددی در دست اجرا است، افزود: بهسازی مسکن، نوسازی مسکن روستایی، تهیه و صدور سندهای روستایی، احداث پروژه‌های گردشگری از اقدامات بنیاد مسکن است.

معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تصریح کرد: در روستاهای بروجرد نیز به لحاظ کیفیت کار فعالیت‌های خوبی انجام‌شده است،  به‌طوری‌که این اقدامات مطابق سیاست‌ها و استانداردهای ابلاغی بنیاد مسکن بوده است.

شاملو بابیان اینکه امید است با این سفر  و همکاری دیگر مسئولان طی چارچوبی اصولی بر سر  فعالیت‌هایی مشترک موافقت کنیم، ادامه داد: انتظار می‌رود با همکاری دفتر مرکزی بنیاد مسکن، نهادهای محلی شوراها،  دهیاران،  مجموعه استانداری‌ و فرمانداری‌ها کارهای مشترکی تعریف کنیم تا زمینه‌ای را برای اقدامات گسترده‌تر فراهم شود.

