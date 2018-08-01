به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شاملو در عصر چهارشنبه در بازدید از پروژههای عمران روستایی حوزه بنیاد مسکن بروجرد در جمع خبرنگاران، گفت: بعد از بازدیدی که به عمل آمد درمجموع کارهای خوبی بنیاد مسکن با همکاری دیگر مسئولان استانی و شهرستانی و مردم روستاهای بروجرد انجامشده است.
وی بابیان اینکه در استان لرستان پروژههای متعددی در دست اجرا است، افزود: بهسازی مسکن، نوسازی مسکن روستایی، تهیه و صدور سندهای روستایی، احداث پروژههای گردشگری از اقدامات بنیاد مسکن است.
معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تصریح کرد: در روستاهای بروجرد نیز به لحاظ کیفیت کار فعالیتهای خوبی انجامشده است، بهطوریکه این اقدامات مطابق سیاستها و استانداردهای ابلاغی بنیاد مسکن بوده است.
شاملو بابیان اینکه امید است با این سفر و همکاری دیگر مسئولان طی چارچوبی اصولی بر سر فعالیتهایی مشترک موافقت کنیم، ادامه داد: انتظار میرود با همکاری دفتر مرکزی بنیاد مسکن، نهادهای محلی شوراها، دهیاران، مجموعه استانداری و فرمانداریها کارهای مشترکی تعریف کنیم تا زمینهای را برای اقدامات گستردهتر فراهم شود.
