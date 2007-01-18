آمریکا در پی تقویت پروژه "تحریک" است / آمریکا درصدد تداوم سیاست تفرقه افکنانه ای است که پیشتر از سوی انگلیس پیگیری می شد

"اردشیر عمانی" بنیانگذار"کمیته دوستی ایرانیان مقیم آمریکا " و از مؤسسین سازمان "جنگ علیه ایران را متوقف کنید" در این گفتگو درباره سفر کاندو لیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا به خاورمیانه به گروه بین الملل خبرگزاری مهر گفت : از اهداف عمده سفر رایس به منطقه این است که بتواند بین گروه حماس و فتح اختلاف ایجاد کند و شکافی را در بین جامعه فلسطینی به وجود آورد.

عمانی درادامه با اشاره به کمک های مالی و امکانات و تجهیزاتی که آمریکا در ماه گذشته به ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اهدا کرد، افزود : این امکانات در اختیار محمود عباس قرار گرفت تا بتواند از آن علیه حماس استفاده نماید .

بنیانگذارکمیته دوستی ایرانیان مقیم آمریکا درباره ایران گفت : آمریکا در قبال ایران نیز همین توطئه را دنبال می کند و در صد ایجاد تحریک است.

وی با اشاره به استیصال و درماندگی آمریکا درعراق، علت اقدامات ضد ونقیض واشنگتن در قبال واشنگتن را ناشی از همین استیصال می داند.

این فعال ایرانی ضد جنگ مقیم آمریکا همچنین ضمن تاکید بر وحدت در بین مردم و رهبری سیاسی در ایران و با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئه تفرقه افکنانه آمریکا در میان شیعه و سنی در منطقه گفت : واشنگتن در پی تفرقه افکنی بین این دو گروه است و این مسئله علاوه بر بعد مذهبی دارای بعد سیاست بین المللی نیز هست.

وی با اشاره به هم پیمانی برخی کشورهای منطقه با آمریکا که از دیر باز بین آنهاروابط دوستانه حاکم بوده است، افزود: سیاست آمریکا در منطقه،عراق و افغانستان با شکست رو به رو شده است و در افغانستان نیز پس از 5 سال جنگ به نتیجه ای نرسیده به همین علت آمریکا درصدد تداوم سیاست تفرقه افکنانه ای است که پیشتر از سوی انگلیس پیگیری می شد و بر آن است تا بتواند بین مردم و و حکومت ها اختلاف افکنی نماید تا از این اختلافات به نفع سیاست جنگ طلبانه خود بهره برداری نماید.

به گزارش مهر، عمانی یورش نظامیان آمریکایی به کنسولگری ایران در اربیل عراق را نقض آشکار قوانین بین المللی دانست و تاکید کرد: جنگ طلبان آمریکا در صدد تحریک ایران برای آغاز یک درگیری جدید هستند.

وی ضمن اشاره به سابقه تاریخی اقدامات تحریک آمیز آمریکا می گوید: این کشور، جنگ ویتنام را هم با استفاده از تحریک دولت این کشور آغاز کرد و باید در این برهه هوشیارانه عمل کرد.

این تحلیلگر مقیم آمریکا افزود: آمریکا در صد است تا با استفاده از اقلیت کوچک در ایران آنها را در قبال اکثریت قرار دهد.

وی همچنین به این نکته تاکید دارد که سیاست تحریک آمیز آمریکا در حمله به کنسولگری ایران ختم نخواهد شد و واشنگتن در ادامه، برای عصبانی کردن ایران ممکن است در آفریقا نیز به کنسولگری و سفارتخانه های ایران حمله کند و این بدان سبب است که واشنگتن در پی فلج کردن ماشین دیپلماسی ایران است تا ایران نتواند از جنبش های رهایی بخشی که علیه حکومت های حامی آمریکا به راه افتاده ،حمایت کند.

وی که تا کنو ن 20 هزار امضا برای مخالفت با سیاست خصمانه آمریکا علیه ایران از شخصیت های برجسته جهانی جمع آوری کرده است؛همچنین آدم ربایی و حمله به اماکن دیپلماسی ایران را نوعی تروریسم از نوع آمریکایی توصیف می کند.

عمانی همچنین در گفتگو با مهر از تصمیم گروه آنها برای برپایی تظاهراتی در منهتن نیویورک برای مخالفت با سیاستهای بوش خبر داد.