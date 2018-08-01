فارس رتبه برتر روابط عمومی های پزشکی ورزشی کشور را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در گردهمایی سراسری روابط عمومی های پزشکی ورزشی کشور با حضور مازیار ناظمی مدیرکل روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان، دکتر نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و محمود عبدالهی مدیر روابط عمومی کمیته ملی المپیک به ترتیب از استان فارس، البرز و کرمان برای کسب عنوان برتر در حوزه روابط عمومی پزشکی ورزشی کشور تقدیر شد.

مدیر کل روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر ضرورت آگاهی و اشراف مسئولان روابط عمومی حوزه ورزش از تمامی ظرفیت های اطلاع رسانی، گفت: اگر بخواهیم تعریف خیلی ساده و مختصری از روابط عمومی داشته باشیم شاید بتوان در یک کلمه مردم داری، آن را خلاصه کرد؛ روابط عمومی باید با حسن خلق بتواند به نحو احسان در خدمت سازمان خود و جامعه هدف باشد از طرفی طبیعی است با توجه به ماهیت ورزش ، همواره باید تقویت حس اعتماد به نفس و امید در جامعه را سر لوحه کار داشته باشد.

مازیار ناظمی ضمن تقدیر از تلاش های انجام شده در حوزه روابط عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی، عنوان کرد: ماهیت و نوع اطلاع رسانی در فدراسیون های مختلف به توجه به ذائقه مردم متفاوت است و در فدراسیون پزشکی ورزشی طیف مخاطب شما از متخصصان و پزشکان تا ورزشکاران را شامل می شود؛ این ویژگی کار شما را برای اطلاع رسانی تخصصی به گروه های هدف کمی سخت می کند در عین حال می تواند فرصت ارزشمندی تلقی شده و با بهره گیری از همه شیوه های اطلاع رسانی صحیح در جهت ارتقاء کار تلاش کرد.

وی استفاده از ظرفیت های شبکه های اجتماعی و فضای مجازی را ضروری دانست و گفت: به روز بودن در حوزه روابط عمومی حیاتی است و چنانچه نتوان از تکنولوژی های روز استفاده کرد قطعا هر مجموعه ای با شکست مواجه خواهد شد در زمینه اطلاع رسانی نیز همین گونه است و تجربه سال های اخیر نشان داده است که در ورزش بهره گیری از فضای مجازی ضریب موفقیت روابط عمومی را افزایش داده است.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در این گردهمایی به موضوع مهم اطلاع رسانی اشاره کرد و خواستار اهتمام هرچه بیشتر مسئولان روابط عمومی هیات های پزشکی ورزشی سراسر کشور شد.

دکتر غلامرضا نوروزی، با بیان اینکه روابط عمومی بحق آیینه تمام نمای هر سازمان محسوب می شود، افزود: مسئولان روابط عمومی هر دستگاهی چنانچه نگاه تخصصی به این حوزه داشته باشند و مشتاقانه امور تخصصی خود را پیگیری کنند، سازمان مربوطه می تواند به رشد و بالندگی دست یابد.

وی افزود: رویکرد فدراسیون پزشکی ورزشی تقویت روابط عمومی است و در این رابطه خوشبختانه با تحولی که در دنیای ارتباطات رخ داده ، با حداقل امکانات می شود بیشترین کارکرد را در زمینه های تخصصی روابط عمومی و بویژه اطلاع رسانی داشت.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی توسعه و تعمیق اصولی ارتباط با رسانه ها، توسعه تعاملات درون سازمانی و برون سازمانی را از دیگر اولویت های روابط عمومی پزشکی ورزشی دانست و از تلاش های صورت گرفته روابط عمومی پزشکی ورزشی در بخش های ستادی و استانی قدردانی کرد.

در ادامه این نشست محمود عبدالهی ، مدیر روابط عمومی کمیته ملی المپیک ، نیز با اشاره به تلاش و عملکرد خوب روابط عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی، تصریح کرد: این فدراسیون از جمله فدراسیون های پیشرو در زمینه اطلاع رسانی است با این حال ضروری است که تلاش بیشتری برای آگاهی بخشی به جامعه ورزش در زمینه های تخصصی پزشکی ورزشی به منظور کاهش آسیب های ورزشی در حوزه روابط عمومی ستادی و استانی انجام شود.

وی اطلاع رسانی همه جانبه را در شرایط کنونی یک امر اجتناب ناپذیر دانست و گفت: بدیهی است برای تاثیرگذاری بر مخاطب باید از همه ظرفیت ها بهره مند شد.

دبیرانجمن ورزشی نویسان همچنین آمادگی این انجمن را برای ارائه برنامه های آموزشی به روابط عمومی های استانی پزشکی ورزشی اعلام کرد.

