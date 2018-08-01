ضرورت رسیدگی به امور روستاهای بروجرد برای جلوگیری از مهاجرت مردم

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از پروژههای بنیاد مسکن در روستاهای بروجرد در جمع خبرنگاران گفت: هدف از سفر مسئولان کشوری در سطوح ملی به بروجرد بهمنظور آشنایی ظرفیتهای موجود در شهرستان و تصمیمگیری و تخصیص اعتبارات است.
وی افزود: بازدید مسئولان کشوری و بعدازآن ارائه گزارش نمایندگان از پروژههای حوزه انتخابیه باعث میشود که مسئولان درک واقعیتری از شهرستان داشته باشند.
نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از آسیبهای اجتماعی، تصریح کرد: رسیدگی به امور روستاها میتواند از مهاجرت مردم از روستاها به شهر جلوگیری کند.
گودرزی ادامه داد: در این راستا برنامهریزی ما این بوده که باهمت مسئولان که سهمی از اختیار را در دستگاه اجرایی دارند در اجرای مهاجرت معکوس مردم از شهر به روستاها همکاری کنند.
