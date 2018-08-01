وزارت نیرو پروژه های احیای دریاچه ارومیه را با جدیت دنبال کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علی آل هاشم عصر چهارشنبه در دیدار با وزیر نیرو اظهار داشت: در خطبه های نماز جمعه تاکیدات بالایی بر روی مصرف بهینه آب و برق داریم و پنج دقیقه ابتدای خطبه را به مسائل محیط زیستی همچون آب می پردازیم تا فرهنگ سازی خوبی بین مردم شود.

وی ادامه داد:بحث آبرسانی ارس به تبریز از جمله خواسته های مسئولان و مردم این شهر است چرا که با توجه به بیشتر شدن جمعیت و از سوی دیگر افزایش مصرف، در روز های پرمصرف و گرم، مخازن با افت بالایی روبرو می شود که حاکی از منفی بودن موازنه تامین و مصرف آب است.

۱۵ میلیون نفر در معرض خطر طوفان های نمک دریاچه ارومیه

آل هاشم با اشاره ای بر لزوم سرعت بخشی به پروژه های احیای دریاچه ارومیه گفت: مشکل تخصیص اعتبار، گریبان گیر پروژه های دریاچه شده ولی باید توجه کنیم که حداقل ۱۵ میلیون نفر در شمالغرب کشور در معرض خطر طوفان های نمک ناشی از خشکی این دریاچه خواهند بود که این امر بسیار خطرناک است.

نماینده ولی فقیه در استان ادامه داد: از وزارت نیرو و سازمان محیط زیست می خواهیم نسبت به تکمیل پروژه های مربوط به این دریاچه کوشاتر باشند.

وی همچنین در این جلسه انتصاب مدیران جدید آب منطقه ای و شرکت توزیع برق استان را تبریک گفته و ادامه داد: امیدواریم این افراد در هماهنگ کردن ادارات مربوطه و پیشرفت و توسعه استان و حل مشکلات اقتصادی مربوط به حوزه خود موفق باشند و به یقین نیز سایر مسئولان استانی کسانی را که مسئولیت جدید قبول می کنند با تمام وجود حمایت خواهند کرد.