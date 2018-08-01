به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، علی هاشمی در تشریح این خبر اظهار داشت: در تداوم روند مبارزه همه جانبه با معضل قاچاق کالا، ماموران انتظامی حین گشت زنی در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان دلیجان به یک دستگاه کامیون حامل کالای قاچاق مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان افزود: در بازرسی از این خودرو، ۲۳ هزار و ۶۰۰ عدد فیلتر تصفیه آب قاچاق کشف شد و کارشناسان ارزش این محموله را یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

این مقام انتظامی در پایان گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و به منظور رسیدگی و برخورد قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.