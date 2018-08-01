به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین نقوی حسینی عصر چهارشنبه با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص تهدیدات اخیر مقامات آمریکا با اشاره به اینکه تحریم ها بر کشور و ملت ایران کار ساز نیست اظهار داشت: نباید منکر برخی از مشکلات پیش آمده در اثر تحریم ها بود اما آنطور هم که دشمن فکر می کند که ایران را فلج کرده است نیست.

نقوی حسینی در ادامه با بیان اینکه آن چیزی که می‌تواند ما را در برابر تحریم ها محکم نگه دارد تکیه به اقتصاد داخلی است افزود: با توجه به منویات مقام معظم رهبری اتکا به اقتصاد داخلی سبب استحکام امورات داخلی می شود.

عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت: چیزی که امروز ما را تهدید می‌کند آمریکا و اسرائیل نیست چرا که اگر آنها می‌ توانستند، تهدیداتشان را در این ۴۰ سال عملی می‌کردند و در این سال ها ملت ما نشان دادند که مستحکم ایستاده اند.

وی در ادامه بیان داشت: امروز که نفوذ ایران در کشورهای منطقه افزایش یافته است جوانان طعم پیروزی را چشیده اند و در این عرصه آمریکا و هم پیمانانش با شکست مواجه شده اند و امروز دیگر گوشی در جهان برای شنیدن عربده‌های آمریکا وجود ندارد ملت ایران استوار و سرافراز ایستاده و به افق‌های روشن پیش‌رو نگاه می کنند.

نماینده مردم قرچک، ورامین و پیشوا با اشاره به اینکه مردم ایران مثل همیشه هوشیار هستند و فریب حیله دشمن را نمی خورند گفت: تحریم، تهدید و اغتشاشات داخلی از فریب‌خوردگان درونی نمی‌تواند این انقلاب را که اسلامی است را از بین ببرند.