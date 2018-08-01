به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد، شاپور جلالی با بیان اینکه نگاه حامیان طرح اکرام ایتام به فرزندان معنوی خود تقویت شده و میزان کمک‌های پرداختی آنها افزایش قابل توجه‌ی یافته است، اظهار داشت: حامیان استان مرکزی حمایت از شش هزار و ۸۷۶ نفر ایتام و فرزندان تحت پوشش طرح محسنین را عهده دارند و ماهیانه در قالب کمک‌ها ی نقدی و غیر نقدی به این فرزندان کمک می کنند.

وی افزود: طی چهار ماهه سال‌ جاری حامیان طرح اکرام ایتام مبلغ سه میلیارد و ۳۱۵ میلیون تومان به فرزندان طرح ایتام و محسنین کمک کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۱ درصدی داشته است.

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان مرکزی با اعلام اینکه ۱۷ هزار و ۶۶۶ حامی حمایت از کودکان نیازمند را برعهده دارند، گفت: از این تعداد حامی ۸۱ درصد آنها را حامیان بومی و ۱۹ درصد از آنها را حامیان غیر بومی تشکیل می دهند.

جلالی ادامه داد: سرانه کمک به فرزندان ایتام ماهیانه حداقل ۵۰ هزار تومان است که خیران، نیکوکاران و هم استانی‌ها می توانند با مشارکت در این طرح خداپسندانه از فیوضات معنوی آن برخوردار شوند و متقاضیان مشارکت در این طرح به منظور آشنایی و ثبت نام می توانند با شماره ۳۳۲۸۷۶۰۶ و شماره پیامک ۳۰۰۰۷۹۷۹۰۰ تماس بگیرند.