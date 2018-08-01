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۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۲۲:۵۰

معاون کمیته امداد استان مرکزی عنوان کرد؛

افزایش ۲۱درصدی کمک‌های حامیان به مددجویان کمیته امداد استان مرکزی

افزایش ۲۱درصدی کمک‌های حامیان به مددجویان کمیته امداد استان مرکزی

اراک- معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان مرکزی گفت: کمک‌های حامیان طرح‌های اکرام ایتام و محسنین در استان مرکزی طی چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد، شاپور جلالی با بیان اینکه نگاه حامیان طرح اکرام ایتام به فرزندان معنوی خود تقویت شده و میزان کمک‌های پرداختی آنها افزایش قابل توجه‌ی یافته است، اظهار داشت: حامیان استان مرکزی حمایت از شش هزار و ۸۷۶ نفر ایتام و فرزندان تحت پوشش طرح محسنین را عهده دارند و ماهیانه در قالب کمک‌ها ی نقدی و غیر نقدی به این فرزندان کمک می کنند.

وی افزود: طی چهار ماهه سال‌ جاری حامیان طرح اکرام ایتام مبلغ سه میلیارد و ۳۱۵ میلیون تومان به فرزندان طرح ایتام و محسنین کمک کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۱ درصدی داشته است.

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان مرکزی با اعلام اینکه ۱۷ هزار و ۶۶۶ حامی حمایت از کودکان نیازمند را برعهده دارند، گفت: از این تعداد حامی ۸۱ درصد آنها را حامیان بومی و ۱۹ درصد از آنها را حامیان غیر بومی تشکیل می دهند.

جلالی ادامه داد: سرانه کمک به فرزندان ایتام ماهیانه حداقل ۵۰ هزار تومان است که خیران، نیکوکاران و هم استانی‌ها می توانند با مشارکت در این طرح خداپسندانه از فیوضات معنوی آن برخوردار شوند و متقاضیان مشارکت در این طرح به منظور آشنایی و ثبت نام  می توانند با شماره ۳۳۲۸۷۶۰۶ و شماره پیامک ۳۰۰۰۷۹۷۹۰۰ تماس بگیرند.

کد مطلب 4363651

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