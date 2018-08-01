مراکز دانشگاهی مهارت آموزی و تربیت نیروهای ماهر را مدنظر قراردهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی عصر چهارشنبه در دیدار با مسئولان دانشگاه علمی کاربردی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: مراکز دانشگاهی و صنایع در تعامل با یکدیگر می توانند تربیت نسلی خلاق و دارای مهارت و نیروی انسانی کارآمد را رقم بزنند و این مولفه مهمی در توسعه و پیشرفت کشور است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: دانشگاه ها و مراکز آموزشی باید بیش از گذشته به مهارت آموزی و پرورش نیروی انسانی متخصص و حرفه ای در حوزه خود، توجه نشان دهند و صنایع نیز در این امر می توانند به خوبی نقش آفرین باشند.

دری نجف آبادی بیان کرد: یکی از اقدامات مهم و ضروری در مراکز آموزشی، تحول آفرینی در سرفصل های درسی و حرکت به سمت دروس مهارتی و کارگاهی است و این مساله قطعا اشتغال و کارآفرینی را نیز به همراه خواهد داشت.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خاطرنشان ساخت: همچنین در استقرار و تعیین رشته های دانشگاهی باید نیازهای هر زمان و مکان مورد توجه قرار گیرد و علاوه بر رشته های تحصیلی، پژوهش ها نیز بیش از گذشته به سمت کاربردی شدن پیش رود.

وی تصریح کرد: در استان مرکزی نیز به سبب وجود مراکز دانشگاهی مختلف بایستی موارد ذکرشده مدنظر قرار گیرد و تلاش کنیم تا این ظرفیت ها در مسیر رشد و تعالی کشور به کار گرفته شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: تعامل صنعت و دانشگاه علاوه بر آن که می تواند کمک بزرگی به حوزه آموزش عالی در جهت پرورش نیروهای متخصص باشد، برای صنایع نیز مولفه های مثبتی به همراه دارد که از جمله آن می توان به روزرسانی روش های تولید، افزایش بهره وری و... اشاره کرد.