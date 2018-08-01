اختیارات آموزش و پرورش به مدارس واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بطحایی چهارشنبه شب در شورای آموزش و پرورش استان کرمان اظهار داشت: دشمنی دشمنان انقلاب یکبار دیگر به اوج خود رسیده و به روش های جدید دل به این بسته اند که کار نظام جمهوری اسلامی همین روزها تمام می شود و مردم از نظام خسته خواهند شد.

وی افزود: به خیال خام خود با روش هایی که پیش از این هم آزموده اند، تلاش می کنند با عمیق تر کردن شکاف بین مردم و گروه های مختلف پایبندی و تعلق خاطر به نظام را در بین مردم کاهش دهند.

بطحایی گفت: مردم ما در سال های گذشته ثابت کردند حتی در سخت ترین شرایط اقتصادی و معیشتی آن چیزی که برای آنها مهم بوده نظام جمهوری اسلامی است و پای این نظام مانده اند و به این سادگی ها چشم از نظام بر نخواهند داشت.

وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد: ما آموزش و پرورش را فقط در قالب وزات و وزیر آموزش و پرورش خلاصه کرده ایم و این خلاصه کردن در سال های اخیر ضربه سنگینی به آموزش و پرورش وارد کرده است.

وی تصریح کرد: همواره اعلام می کنیم که افرادی نسل آِینده ای که کشور ما را می سازد، اکنون در مدارس در حال تحصیل هستند و شکل گیری آینده کشور اکنون در مدارس در حال شکل گیری است.

وزیر آموزش و پرورش ابراز داشت: مختصات جامعه فردا اکنون بر روی تخته سیاه در حال ترسیم است.

بطحایی بیان کرد: اکنون همه گذاره های آینده کشور در مدارس در حال شکل گیری است و متاسفانه علیرغم همه آموزه های دینی، تمدن اسلامی و ایرانی که به ما تکلیف کرده اند نسبت به نسل آینده کم توجه شده ایم.

وی گفت: وزارت آموزش و پرورش به تنهای قادر نیست آنگونه نظام از ما می خواهد نسل آینده را تربیت کند و جامعه باید به این نتیجه برسد.

وی گفت: بزگترین دستاوردی که در آموزش و پرورش داشته ایم این است که تمام انرژی معلم را به انتقال یکسری مفاهیم در سطح شناخت و دانش در سطحی ترین لایه که حافظه محوری است، گذاشته ایم.

بطحایی عنوان کرد: اعلام کرده ام دیگر به هیچ عنوان حق و اجازه برگزاری مسابقات فردی و انفرادی در سطح مدارس و آموزش و پرورش وجود ندارد و تنها باید مسابقات جمعی در سطح کشور برگزار شود.

وزیر آموزش وپرورش تصریح کرد: رسالت و ماموریت ما در آموزش و پرورش این است که مهارت های اجتماعی را در دانش آموزان پرورش دهیم.

وی با اشاره به اینکه در رویکرد جدید آموزش و پرورش اصرار ما به اهداف پرورشی و تربیتی است، افزود: آموزش و پرورش یعنی اینکه تعلق خاطر به کشور دین و مردم را در بین دانش آموزان تقویت کند.

بطحایی عنوان کرد: به سرعت باید به سمتی حرکت کنیم که همه اختیارات آموزش و پرورش را به مدارس واگذار کنیم و به سمت مدرسه محوری حرکت کنیم. با اجرایی این طرح دیگر نیاز به اداره آموزش و پرورش شهرستان و اداره کل نداریم.

وی ابراز داشت: اگر مدیر مدرسه ما مدیر باشد و شایستگی و توانمندی اداره مدرسه و همچنین اختیارات لازم را داشته باشد تمام کارها در مدارس انجام می شود.

بطحایی گفت: چهار برنامه برای این موضوع داریم ابتدا، نظام ارتقای صلاحیت مدیریت ها، کنترل و کیفیت مدارس دولتی، سوم نظام انتخاب و انتصاب مدیران و چهارم تفویض اختیارات است.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در نظام رتبه بندی فرهنگیان رتبه افرادی که شایستگی بیشتری دارد از مزایایی بالاتری برخوردار می شوند و افرادی که شایستگی کمتری دارند از مزایای کمتری برخوردار خواهند شد.

وی گفت: همکاران فرهنگی فکر می کنند در رتبه بندی یک مرتبه حقوق آنها ۵۰ درصد افزایش پیدا می کند که به هیچ عنوان چنین چیزی نخواهد بود.