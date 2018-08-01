اجرای طرح انتقال آب از ارس تنها راهکار تامین آب تبریز است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش شامگاه چهارشنبه در ستاد اقتصاد مقاومتی استان که با حضور وزیر نیرو همراه بود، اظهار داشت: در شهرهای میانه و کلیبر با تنش آبی روبرو هستیم و به جز این دو شهرستان، دیگر مناطق استان هم اکنون تنش آبی ندارند اما در خصوص شهر تبریز، با وجود اینکه این شهر هم اکنون دچار تنش آبی نیست اما به طور قطع طی پنج سال آینده به مشکل خواهد خورد.

وی ادامه داد: برای شهر تبریز دو خط انتقال آب از زرینه رود پیش بینی شده که خط یک اجرایی گردیده اما برای اجرای خط دوم آب نداریم لذا نیاز به انتقال پنج متر مکعب بر ثانیه آب از مسیر دیگری داریم.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: تبریز پنج سال بعد، جمعیتی نزدیک به دو میلیون نفر خواهد داشت که تنها راهکار تامین آب برای این جمعیت، انتقال آب از ارس است که دارای مصوبه شورای اقتصادی نیز می باشد.

سرمایه گذاری ۶۰۰ یورویی برای طرح انتقال آب از ارس

وی با اشاره ای به جزئیات این پروژه گفت: این طرح نیازمند سرمایه گذاری ۶۰۰ الی ۷۰۰ میلیون یورو است که البته باید توجه داشت علاوه بر منتفع شدن تبریز از این طرح، شهرستان های جلفا، مرند، شبستر و صوفیان که در مسیر خط انتقال قرار گرفته اند، از این طرح بهره خواهند برد.

خدابخش ادامه داد: ۳۵ کیلومتر از این طرح اجرایی شده و به دنبال اجرایی شدن بقیه طرح هستیم.

پیش بینی کمبود ۴۰۰ الی ۵۰۰ مگاواتی برق در استان

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره ای به پیش بینی کمبود ۴۰۰ الی ۵۰۰ مگاواتی برق در سال آینده در استان گفت: اما با وجود کمبود برق در استان همچنان سرمایه گذارانی به ادامه فعالیت خود در استان مشغول هستند که باید نسبت به تعهدات خود در حوزه نیرو به این سرمایه گذاران در سال های بعد نیز فکر کرده و چاره اندیشی کنیم.

وی در ادامه با اشاره ای به نیروگاه هریس گفت: ۱۵ سالی می شود که این طرح مطرح شده، آن موقع ها آب مورد نیاز برای نیروگاه موجود بوده اما هم اکنون آب لازم برای راه اندازی آن را نداریم، در خصوص گاز مورد نیاز نیروگاه نیز، مشکل قرارداد آن با شرکت ملی گاز حل نشده است.

خدابخش همچنین در خصوص نیروگاه ایلخچی نیز گفت: با وجود کلنگ زنی از این نیروگاه در سال ۹۵، پس از آن مطالعه ای بر روی خاک منطقه انجام شد که مشخص گردید خاک آن سست است و نمی توان نیروگاه را در این منطقه ایجاد کرد و به دنبال آن قرار شد این نیروگاه به بناب منتقل شود.