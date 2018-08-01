وجود ۱۰ هزار قلاده سگ ولگرد در رفسنجان/بیماری هاری در کمین است

به گزارش خبرنگار مهر، پروین نخعی عصر چهارشنبه در نخستین جلسه بررسی حیوانات ناقل بیماری در شهرستان رفسنجان با اشاره به آماری از حیوان‌گزیدگی در رفسنجان اظهار داشت: سال ۹۴ تعداد ‌هزار و ۱۵۰ مورد، سال ۹۵ تعداد ‌هزار و ۲۵۸ مورد و سال ۹۶ تعداد ‌هزار و ۳۸۳ نفر به مراکز بهداشتی مراجعه کردند و واکسن هاری دریافت کردند.

وی افزود: در چهار ماه اول امسال نیز تعداد ۵۸۲ نفر که متوسط ۱۴۵ نفر در هر ماه است دچار حیوان‌گزیدگی شده بودند واکسن دریافت کردند و سیر افزایشی را در این خصوص در حال سپری کردن هستیم.

این مسئول ادامه داد: در دنیا حیوان‌گزیدگی به ازای هر یک ‌هزار نفر جمعیت ۱.۴، در ایران ۱.۸ نفر است اما در رفسنجان به ازای هر یک‌هزار نفر جمعیت ۴.۵ مورد حیوان‌گزیدگی داریم که ۲.۵ برابر این آمار است و می طلبد که برای مقابله با این موضوع کار جهادی انجام گیرد.

معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم‌پزشکی رفسنجان به نحوه زاد و ولد و تکثیر سگ‌ها اشاره و عنوان کرد: سگ‌ها از زمانی که به دنیا می‌آیند شش ماه بعد قدرت باروری پیدا می‌کنند و دو ماه دوره هر بارداری‌ آنها است که در هر بارداری شش تا هشت توله به دنیا می‌آورند.

وی ادامه داد: هر سگ در هر هشت ماه به هفت یا هشت سگ دیگر تبدیل می‌شود. اگر بخواهیم این جمعیت را کنترل کنیم باید در پروژه ای کنترل شده و همزمان این کار صورت بگیرد.

نخعی با بیان اینکه در خصوص زنده گیری سگها اقدامات خوبی در چهار ماهه اخیر صورت گرفته است، تصریح کرد: بر اساس پروژه‌هایی که در دنیا اجرا می‌شود کار برای ساماندهی سگ‌ها باید در زمان خاص هماهنگ و همزمان انجام شود تا نتیجه بدهد.

معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم‌پزشکی رفسنجان تصریح کرد: مشکلات جمعیت سگ‌های ولگرد در شهرستان رفسنجان خیلی بیشتر از آن است که طبق پروژه فعلی شهرداری که زنده‌گیری و عقیم‌سازی انجام می‌شود اما جمعیت کمی را تاکنون شامل شده، پیش برویم.

نخعی بیان کرد: طبق پروژه در کل دنیا باید ۷۰ درصد سگ‌ها طی دو هفته جمع‌آوری شوند و اگر توانستیم در این مدت ۷۰ درصد را جمع‌آوری کنیم، ۳۰ درصد باقیمانده را باید در زمان سه تا شش ماه جمع‌آوری کنیم در این صورت موفق عمل کردیم.

وی تصریح کرد: اگر در غیر از این زمان کار انجام شود به معنی اتلاف وقت و هزینه است بنابراین باید همه با هم کار ضربتی شروع کنیم و پروژه را شش ماهه به اتمام برسانیم.

معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم‌پزشکی رفسنجان با بیان اینکه سه اقدام اساسی برای این پروژه باید به صورت جهادی انجام شود، افزود: یکی جمع آوری ۷۰ درصد سگها طی دو هفته و به اتمام رساندن پروژه ظرف شش ماه، کار دیگر شناسنامه‌دار کردن سگ‌های صاحب‌دار و اقدام سوم مدیریت پسماند است.

نخعی تصریح کرد: بخشداران به شکلی اعلام کنند که همه صاحبان سگ‌ها نسبت به شناسنامه‌دار کردن سگ‌های خود اقدام کنند. ضمن اینکه برای ساماندهی سگ‌های ولگرد که در دنیا انجام می‌شود مدیریت پسماند لازم است و اگر این مورد انجام شود جلوی تجمع سگ‌های ولگرد را بخصوص در معابر شهری می‌توانیم بگیریم.

وی با یادآوری مرگ مرد ۵۸ ساله که ابتدای امسال در اثر حیوان‌گزیدگی فوت کرد، تصریح کرد: در حال حاضر دو مورد بدحال در اثر حیوان‌گزیدگی داریم ویروس به شکلی بالا رفته که به جمعیت حیوانات اهلی هم منتقل می‌شود.

وی بیان داشت: مسئولیت ما در قبال انسان‌ها خیلی بیشتر از حیوانات است و جزو حقوق شهروندی است که هر فردی براحتی بتواند در شهر پیاده روی و ورزش کند.

معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم‌پزشکی رفسنجان اضافه کرد: در خوشبینانه‌ترین حالت ۱۰ هزار سگ ولگرد در شهرستان رفسنجان وجود دارد و امسال از سه مورد مرگ بر اثر ابتلا به هاری در کشور یک مورد در رفسنجان رخ داده که نشان از حاد بودن مسأله دارد.