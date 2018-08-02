خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: رشته شطرنج طی ۴سال گذشته در استان‌همدان پیشرفت بسیار خوبی داشته و میزبانی‌های متعددی را در سطح ملی و بین‌المللی برگزار کرده است.

امسال نیز با توجه به رویداد همدان ۲۰۱۸ و با موافقت فدراسیون شطرنج کشور در حالی که استان‌هایی نظیر گلستان، آذربایجان شرقی و کیش میزبان مسابقات آسیایی را درخواست داده بودند این میزبانی به پایتخت و تاریخ و تمدن ایران‌زمین داده شد.

همدان که دارای کادر حرفه‌ای همچون دو داور بین‌المللی شطرنج بوده و سابقه برگزاری مسابقات بزرگی را داراست و هر سال مسابقات بین‌المللی شطرنج اوپن ابن‌سینا را برگزار می‌کند این بار با اعتماد فدراسیون شطرنج میزبانی مسابقات شطرنج جام ملت‌های آسیا که هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود را بر عهده گرفت.

مسابقات بدون داشتن اسپانسر برگزار شد

تنها مشکلی که در راه میزبانی همدان قرار داشت و درنهایت نیز این مشکل حل نشد عدم استقبال بخش خصوصی و شرکت و کارخانه‌های همدان برای اسپانسر شدن در این مسابقات بود و درنهایت این موضوع باعث شد که مسابقات بدون داشتن اسپانسر برگزار شود.

نام اسپانسرهایی که در این مسابقات شنیده می‌شود به هیچ‌وجه اسپانسر مسابقات نیستند و تنها اسپانسر فدراسیون شطرنج و تیم ملی هستند که همین موضوع باعث شد بارها رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان از نبود اسپانسر در این مسابقات گلایه کند.

اما به هر نحو از چهارم مردادماه این مسابقات با حضور نمایندگان مردم همدان در مجلس شورای اسلامی آغاز به کار کرد تا شرکت‌کنندگان ۸ روز پرهیجان را در این مسابقات داشته باشند.

در روز دوم این مسابقات تیم الف ایران با حضور شطرنج‌بازانی چون پرهام مقصودلو، پویا ایدنی، سید محمدامین طباطبایی، علیرضا فیروزجا و مسعود مصدق پور موفق شد در بخش شطرنج رپید مقام قهرمانی را از آن خود کند.

همچنین در بخش بانوان نیز تیم الف ایران با ترکیب سارا سادات خادم الشریعه، میترا حجازی پور، مبینا علی نسب، آناهیتا زاهدی فر و وصال حامدی نیا به مقام سوم این مسابقات در شطرنج رپید دست پیدا کرد.

همدانی‌ها سنگ تمام گذاشتند

مربی تیم ملی شطرنج ایران در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نحوه میزبانی تیم ایران اظهار داشت: بنده در مسابقات زیادی شرکت و میزبانی‌های زیادی را تجربه کرده‌ام اما به جرئت می‌توانم بگویم میزبانی همدان بسیار عالی و رضایت‌بخش بوده و همدانی‌ها در این زمینه سنگ تمام گذاشتند.

خسرو هرندی افزود: همدان در بین ۱۰ هیئت برتر کشور قرار دارد ولی اگر می‌خواهد راه موفقیت را سریع‌تر طی کند باید توجه ویژه‌ای به رده‌های پایه داشته باشد و بهترین سن یادگیری شطرنج ۵ و ۶ سال است.

مربی تیم ملی شطرنج ایران با اشاره به عملکرد تیم ملی ایران گفت: عملکرد تیم‌های ایران چه در بخش آقایان و چه در بخش بانوان تا این لحظه رضایت‌بخش بوده است.

هرندی عنوان کرد: باروحیه بالا و جنگندگی که در بین شطرنج‌بازان ایرانی می‌بینم به احتمال ۸۰ درصد شانس اول قهرمانی در این رقابت‌ها هستیم.

۱۵۰ ورزشکار و مربی در این دوره از مسابقات شطرنج جام ملت‌های آسیا در همدان حضور دارند رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات شطرنج جام ملت‌های آسیا اظهار داشت: ۱۵۰ ورزشکار و مربی در این دوره از مسابقات شطرنج جام ملت‌های آسیا در همدان حضور دارند.

احمدعلی بابایی افزود: ۱۲ کشور در این مسابقات حاضر شده اند که در بخش آقایان ۱۴ تیم شامل دو تیم از ایران و در بخش بانوان ۶ کشور در قالب ۸ تیم از چهارم مردادماه رقابت‌های خود را با یکدیگر آغاز کرده‌اند.

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان با گلایه از نبود اسپانسر در همدان گفت: ما برای میزبانی از جام ملت‌ها نتوانستیم اسپانسر جذب کنیم و امیدوارم بخش خصوصی و صنایع همدان همانند استان‌های دیگر به کمک ورزش استان بیایند.

بابایی عنوان کرد: با حمایت اداره کل ورزش و جوانان استان‌همدان در ۵ سالی که ریاست هیئت استان را بر عهده داشتم شطرنج همدان پیشرفت چشمگیری داشت و از نظر روند رشد شطرنج در بین برترین‌های کشور جا داریم.

وی بابیان اینکه به دنبال میزبانی‌های بزرگ‌تر برای همدان هستیم، بیان کرد: همدان برای میزبانی مسابقات جهانی آمادگی دارد و برای برگزاری این مسابقات به فدراسیون و مسئولان چراغ سبز نشان می‌دهیم.

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان عنوان کرد: بعد از مسابقات شطرنج جام ملت‌های آسیا دو میزبانی بزرگ دیگر را پیش رو داریم و باید جشنواره شطرنج قهرمانی کشور و اوپن بین‌المللی ابن سینا را برگزار کنیم.

شانس ایران برای رفتن روی سکو در مسابقات شطرنج جام ملت‌های آسیا

بابایی با اشاره به شانس ایران برای رفتن روی سکو در مسابقات شطرنج جام ملت‌های آسیا گفت: تیم ملی ایران تاکنون چهارمی و هفتمی آسیا را در کارنامه خود دارد و امیدواریم در این مسابقات در جمع ۳ تیم برتر حضورداشته باشد که برای نخستین بار در تاریخ شطرنج ایران خواهد بود.

ملی‌پوش شطرنج کشورمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سطح بالای مسابقات شطرنج جام ملت‌های آسیا اظهار داشت: هند، چین، ویتنام، قزاقستان و ازبکستان تمام حریفان قدرتمند ما در آسیا در این مسابقات حضور دارند که نشان از سطح بالای این مسابقات دارد.

احسان قائم‌مقامی افزود: تا به امروز عملکرد ملی‌پوشان شطرنج کشورمان برابر حریفان قدر ایران بسیار خوب بوده و به خوبی از فرصت میزبانی که نصیب ما شده استفاده کرده‌اند.

استاد بزرگ شطرنج کشور بابیان اینکه کسب تجربه در چنین مسابقات فرصتی گران‌بها برای شطرنج کشور است، گفت: می‌خواهیم در این رقابت‌ها به جام قهرمانی دست یابیم و سهمیه حضور در جام جهانی را کسب کنیم.

قائم‌مقامی عنوان کرد: برخلاف صحبت‌هایی که درباره عدم امنیت در ایران کرده بودند اما دیدیدم که استقبال شرکت‌کنندگان و تیم‌های کشورهای مختلف از این مسابقات بسیار بالا بود.

همدان برای میزبانی نمره قابل قبولی گرفت

وی بابیان اینکه همدان برای میزبانی تا به امروز نمره قابل قبولی گرفته است، بیان کرد: نحوه میزبانی ازجمله تغذیه ورزشکاران و اسکان بسیار شایسته مسابقات آسیایی بوده است.

ملی‌پوش شطرنج کشورمان عنوان کرد: جا دارد به مسئولان برگزاری این مسابقات در همدان یک خسته نباشید جانانه گفت.

مدیرکل ورزش و جوانان استان‌همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه آمادگی برگزاری میزبانی مختلف ملی و فراملی را در همدان داریم، اظهار داشت: از اینکه شهر همدان میزبان مهم‌ترین رویداد شطرنج آسیا است بسیار خرسندیم، چرا که با برخورداری از زیرساخت‌های مناسب ورزشی، همدان مستعد میزبانی از مسابقات مهم داخلی و خارجی است.

رسول منعم افزود: هم‌زمانی این مسابقات با رویداد همدان ۲۰۱۸ فرصت مناسبی است تا ظرفیت‌های شهر و استان‌همدان در بخش‌های مختلف به کشورهای آسیایی معرفی شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان‌همدان بابیان اینکه همدان سال گذشته از ۱۷۰ رویداد ورزشی میزبانی کرده و ۲ مورد از این میزبانی‌ها بین‌المللی بود که توانستیم به خوبی آن‌ها را برگزار کنیم، گفت: برای برگزاری هر چه بهتر این مسابقات مسئولان استانی، ستاد همدان ۲۰۱۸ و هیئت‌ شطرنج استان همه تلاش خود را به کار گرفته‌اند.

وی عنوان کرد: حضور میهمانان خارجی در رویدادهای بین‌المللی بهترین فرصت برای شناسایی قابلیت‌های همدان در عرصه‌های مختلف به ویژه ورزشی و گردشگری است.

همدان از حیث امکانات ورزشی جزو بی‌نظیرترین استان‌های کشور است

منعم بابیان اینکه همدان با توجه به زیرساخت‌های خوب اقامتی، ورزشی و سایر ظرفیت‌های سخت‌افزاری، یکی از بهترین مناطق کشور برای میزبانی‌های بین‌المللی است، گفت: همدان از حیث امکانات ورزشی جزو بی‌نظیرترین استان‌های کشور است و انتظار داریم فدراسیون‌ها به این ظرفیت‌ها بیش از پیش توجه کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان‌همدان عنوان کرد: همدان همواره در میزبانی‌ها جزو استان‌های نمونه کشور بوده و اکنون نیز به دنبال میزبانی شایسته از میهمانان داخلی و خارجی هستیم.

وی با آرزوی قهرمانی تیم ایران در مسابقات شطرنج جام ملت‌های آسیا گفت: جمع شدن ستاره‌های شطرنج آسیا در همدان به نحوی رقم خورد که این شطرنج‌بازان از ظرفیت گردشگری همدان نیز مطلع شوند.

در پایان گفتنی است؛ بیستمین دوره مسابقات شطرنج جام ملت‌های آسیا از چهارم مردادماه در همدان آغازشده و تا سیزدهم مردادماه این مسابقات ادامه خواهد داشت.