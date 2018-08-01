۱۱ مرداد ۱۳۹۷، ۲:۱۹

آمریکا: تحرکات ایران در آب های جنوبی این کشور را زیر نظر داریم

یک مقام نظامی آمریکا از رصد تحرکات شناورهای ایرانی در آبهای خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان از سوی واشنگتن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، یک سخنگوی ارتش آمریکا گفت ایران در حال آماده شدن برای برگزاری یک رزمایش دریایی بزرگ در سواحل جنوبی خود است.

به گفته «ویلیام آرین» سخنگوی فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا ایران قصد دارد رزمایش بزرگی در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان به نمایش بگذارد.

آرین با اشاره به تحرکات شناورهای ایرانی در آبهای جنوبی این کشور مدعی شد که آمریکایی ها این تحرکات را زیر نظر داشته و انتظار برگزاری رزمایش نظامی گسترده ای از سوی ایران را دارند.

این سخنگوی نظامی آمریکا همچنین به همپیمانان واشنگتن در خصوص آزادی عبور و مرور نفتکش ها در آبراه تنگه هرمز اطمینان داد.

    • GB ۰۹:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۱
      غلط می کنید. آب های خودمان هست هر کار بخواهیم می کنیم. این ما هستیم که شما را زیر نطر داریم.

