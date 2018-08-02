بیکاری مهمترین دغدغه و مشکل مردم کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا مصطفی شیرزادی شامگاه چهارشنبه در مراسم تقدیر و معارفه مدیرکل اطلاعات استان کردستان که با حضور وزیر اطلاعات برگزار شد، اظهار داشت: امروز نبود شغل به یک مشکل اصلی در استان کردستان تبدیل شده است.

وی افزود: زمانی که جوان ما شغل نداشته باشد، مدیریت کردن ولی مشکل است و به همین دلیل انتظار می رود که مسئولان و مدیران استانی و کشور برای ایجاد شغل تلاش بیشتری داشته باشند.

امام جمعه مریوان عنوان کرد: همه ما در هر جایگاهی که هستیم باید برای ایجاد شغل در جامعه تلاش جدی تری داشته باشیم و در این راستا لازم است که از تمامی ظرفیت های در اختیار استفاده کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله امنیت در جامعه اشاره کرد و گفت: امنیت نیز یکی از نیازهای اصلی در یک جامعه است و به همین دلیل باید در هر شرایطی قدردان وجود امنیت در جامعه باشیم.

ماموستا شیرزادی بیان کرد: امروز در شرایطی کشور ما دارای امنیت پایداری است که دشمن روزانه در فکر توطئه و دسیسه است و این مهم نشان می دهد که رشادت های زیادی در راستای ایجاد این امنیت و آرامش صورت می گیرد.

وی افزود: دشمنان نظام اسلامی برایی ایجاد نا امنی در کشورمان هزینه های زیادی را پرداخت می کنند ولی خوشبختانه مردم ما نیز آگاه شده اند و به این توطئه ها و دسیسه ها توجهی نمی کنند.

امام جمعه مریوان به شماری از ویژگی های خوب مدیرکل سابق اطلاعات استان کردستان اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه مدیرکل سابق اطلاعات کردستان ارتباط و تعامل بسیار خوبی با اقشار مختلف جامعه داشت و این کمک زیادی می کرد که مردم در مسیر تامین امنیت و آرامش مشارکت داشته باشند.

وی گفت: مشورت کردن با روحانیون و اقشر تاثیرگذار و همچنین تلاش برای کمک به توسعه کردستان با نگاه پیشگیری از بروز حوادث و مشکلات از دیگر اقدامات صورت گرفته از سوی مدیرکل سابق اطلاعات استان کردستان بود.