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۱۱ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۴۵

رئیس فدراسیون ورزش‌های دانش‌آموزی:

ورزش دانش‌آموزی شامل هیچ نقطه کوری نیست

ورزش دانش‌آموزی شامل هیچ نقطه کوری نیست

زنجان-رئیس فدراسیون ورزش‌های دانش‌آموزی گفت:امروز ورزش دانش‌آموزی شامل هیچ نقطه کوری نیست واین رویداد مهم باید حامی بزرگ داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بابویی شامگاه چهارشنبه در آیین افتتاح مسابقات ورزشی دانش‌آموزان در استان زنجان، یادآور شد:  امروز بیست و نهمین دوره مسابقات ورزشی دانش‌آموزان دختر کار خود را آغاز می‌کند. 

وی اظهار کرد: امروز دانش‌آموزان در بستر مدرسه قهرمانی و کانون قهرمان می‌توانند انتخاب شوند و تا سطح کشوری پیش بروند.

رئیس فدراسیون ورزش‌های دانش‌آموزی گفت: ۶۰ درصد از منابع فدراسیون ورزشی دانش‌آموزان برای ورزش دختران هزینه می‌شود و ۴۰ درصد اعتبارات نیز در بخش پسران هزینه می‌شود و امیدواریم برگزاری این مسابقات موجب رشد اخلاق در بین دانش‌آموزان شود.

بابویی تأکید کرد: این رویداد مهم باید حامی بزرگ  داشته باشد و نهاد عظیم آموزش‌وپرورش به دنبال این است ک از تمام ابزارهای لازم برای تعلیم و تربیت استفاده کند.

وی تأکید کرد:  ۱۵ هزار دانش‌آموز از بین ۵  میلیون دانش‌آموز برای رقابت در این رویداد بزرگ ورزشی انتخاب شدند و در این مسابقات ۶ شهر باهم رقابت می‌کنند.

رئیس فدراسیون ورزش‌های دانش‌آموزی گفت: امروز ورزش دانش‌آموزی شامل هیچ نقطه کوری نیست و دانش‌آموزان در هر مدرسه‌ای ورزش و فعالیت بدنی داشته باشند و وزارت آموزش‌وپرورش به دنبال استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی برای شادابی‌سازی و ایجاد نشاط در مدارس است.

بابویی با بیان اینکه یکی از ابزارهای مهم برای افزایش شادابی و دوری از استرس ورزش است، افزود: وزارت برتحقق این امر مهم بسیار جدی است.

کد مطلب 4363719

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