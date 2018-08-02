به گزارش خبرنگار مهر، حسین بابویی شامگاه چهارشنبه در آیین افتتاح مسابقات ورزشی دانشآموزان در استان زنجان، یادآور شد: امروز بیست و نهمین دوره مسابقات ورزشی دانشآموزان دختر کار خود را آغاز میکند.
وی اظهار کرد: امروز دانشآموزان در بستر مدرسه قهرمانی و کانون قهرمان میتوانند انتخاب شوند و تا سطح کشوری پیش بروند.
رئیس فدراسیون ورزشهای دانشآموزی گفت: ۶۰ درصد از منابع فدراسیون ورزشی دانشآموزان برای ورزش دختران هزینه میشود و ۴۰ درصد اعتبارات نیز در بخش پسران هزینه میشود و امیدواریم برگزاری این مسابقات موجب رشد اخلاق در بین دانشآموزان شود.
بابویی تأکید کرد: این رویداد مهم باید حامی بزرگ داشته باشد و نهاد عظیم آموزشوپرورش به دنبال این است ک از تمام ابزارهای لازم برای تعلیم و تربیت استفاده کند.
وی تأکید کرد: ۱۵ هزار دانشآموز از بین ۵ میلیون دانشآموز برای رقابت در این رویداد بزرگ ورزشی انتخاب شدند و در این مسابقات ۶ شهر باهم رقابت میکنند.
رئیس فدراسیون ورزشهای دانشآموزی گفت: امروز ورزش دانشآموزی شامل هیچ نقطه کوری نیست و دانشآموزان در هر مدرسهای ورزش و فعالیت بدنی داشته باشند و وزارت آموزشوپرورش به دنبال استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی برای شادابیسازی و ایجاد نشاط در مدارس است.
بابویی با بیان اینکه یکی از ابزارهای مهم برای افزایش شادابی و دوری از استرس ورزش است، افزود: وزارت برتحقق این امر مهم بسیار جدی است.
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