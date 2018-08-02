محمدعلی قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این پیاده‌راه به طول هزار و ۲۰۰ متر و عرض شش متر اجرا می‌شود، افزود: همچنین در فاز اول، حدود دو هزار و ۴۰۰ مترمربع، به طول هزار و ۲۰۰ متر، مسیر دوچرخه‌سواری اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه فاز اول پیاده‌راه سلامت، توسط کادر امانی معاونت حمل‌ونقل و امور زیربنایی شهرداری در حال اجراست و تا مهرماه به پایان می‌رسد، گفت: فاز دوم پیاده‌راه نیز به طول حدود سه کیلومتر، از بلوار رضوان تا فرودگاه، امسال اجرا خواهد شد.

معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهردار کرمان افزود: همچنین در حال مطالعه هستیم تا در هر منطقه‌ شهری، یک مسیر پیاده‌راه اجرا کنیم که پس از بلوار جمهوری‌اسلامی، در بلوار ۲۲ بهمن نیز مسیر پیاده‌راه و دوچرخه‌سواری اجرا خواهد شد.

قنبری با بیان اینکه بلوار ۲۲ بهمن، محل مناسبی برای تفریح خانواده‌ها بوده که باید دوباره احیا شود، تصریح کرد: اکنون، بهسازی و احیای مجدد بلوار ۲۲ بهمن در حال مطالعه است و اجرای پیاده‌راه در منطقه یک و منطقه سه هم، در حال جانمایی است.