استان زنجان به چهارراه فرهنگی معروف است

به گزارش خبرنگار مهر، مسیح سلطانی شامگاه چهارشنبه در آئین افتتاح المپیک ورزشی دانش آموزان دختر استان، افزود: زنجان عرصه ورزشی و ورزشکاران است.

وی اظهار کرد: زنجان دیار شهیدان پرافتخار است و این استان در همه عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی فعالیت چشمگیری دارد و تلاش دولت تدبیر و امید افزایش نشاط اجتماعی است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری استان زنجان گفت: استان زنجان معروف به چهارراه فرهنگی است و این نام‌گذاری به خاطر موقعیت جغرافیایی و مکان طلایی زنجان است.

سلطانی تأکید کرد: امیدواریم این مسابقات یک رویداد مثبت برای استان باشد و ورزشکاران با خاطره خوش و رضایت استان را ترک کنند.

در ادامه این مراسم، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان زنجان گفت: در بیست و نهمین دوره مسابقات ورزشی دانش‌آموزان دختر جای مباهات دارد که میزبانی این مسابقه به استان زنجان واگذار شد. ه است.

مریم رشتچی تأکید کرد: هرگونه سرمایه‌گذاری و زیرساخت ورزشی بدون توجه به اخلاق راه به‌جایی نمی‌رسد.

وی افزود: همه باید برای داشتن بدن سالم تلاش کنند و این موضوع به‌سلامت جامعه منجر می‌شود و برگزاری این مسابقات فرصتی برای رسیدن دانش‌آموزان به شناخت و آگاهی از توانایی‌های خود است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان زنجان ابراز کرد: اولویت ما در بحث ورزش؛ ورزش همگانی و تحقق این هدف است.