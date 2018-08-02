۱۱ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۴۱

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری استان زنجان:

استان زنجان به چهارراه فرهنگی معروف است

زنجان-مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری استان زنجان گفت: استان زنجان به چهارراه فرهنگی معروف است و این نام‌گذاری به خاطر موقعیت جغرافیایی و مکان طلایی زنجان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسیح سلطانی شامگاه چهارشنبه در آئین افتتاح المپیک ورزشی دانش آموزان دختر استان، افزود:  زنجان عرصه ورزشی و ورزشکاران است. 

وی اظهار کرد: زنجان دیار شهیدان پرافتخار است و این استان در همه عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی فعالیت چشمگیری دارد و تلاش دولت تدبیر و امید افزایش نشاط اجتماعی است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری استان زنجان گفت: استان زنجان معروف به چهارراه فرهنگی است و این نام‌گذاری به خاطر موقعیت جغرافیایی و مکان طلایی زنجان است. 

سلطانی تأکید کرد: امیدواریم این مسابقات یک رویداد مثبت برای استان باشد و ورزشکاران با خاطره خوش و رضایت استان را ترک کنند.

در ادامه این مراسم، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان زنجان گفت:  در بیست و نهمین دوره مسابقات ورزشی دانش‌آموزان دختر جای مباهات دارد که میزبانی این مسابقه به استان زنجان واگذار شد. ه است.

مریم رشتچی تأکید کرد: هرگونه سرمایه‌گذاری و زیرساخت ورزشی بدون توجه به اخلاق راه به‌جایی نمی‌رسد.

وی افزود: همه باید برای داشتن بدن سالم تلاش کنند و این موضوع به‌سلامت جامعه منجر می‌شود و برگزاری این مسابقات فرصتی برای رسیدن دانش‌آموزان به شناخت و آگاهی از توانایی‌های خود است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان زنجان ابراز کرد: اولویت ما در بحث ورزش؛ ورزش همگانی و تحقق این هدف است.

