  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۱ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۴۰

مرکز سنجش دانشگاه اعلام کرد؛

آغاز ثبت نام دوره بدون آزمون ارشد دانشگاه آزاد از امروز

آغاز ثبت نام دوره بدون آزمون ارشد دانشگاه آزاد از امروز

ثبت نام دوره های بدون آزمون استعداد های درخشان (غیر پزشکی) کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد از امروز ۱۱ مردادماه آغاز و تا ساعت ۲۴ چهارشنبه ۱۷مرداد ماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، داوطلبان با مراجعه با سامانه ثبت نام الکترونیکی مرکز سنجش و پذیرش به آدرس www.azmoon.org  بعد از دریافت و مطالعه دفترچه راهنما در صورت داشتن شرایط با وارد کردن شماره دانشجویی مقطع کارشناسی و کد ملی به عنوان رمز عبور می توانند وارد سامانه شوند.

متقاضیان پس از واریز هزینه ثبت نام و تکمیل اطلاعات مورد نیاز می توانند نسبت به انتخاب رشته محل های درخواستی، ثبت نهایی و دریافت کد رهگیری اقدام کنند.

امکان بازیابی شماره دانشجویی داوطلبان از طریق شماره تماس۴۷۴۳ و انتخاب کلید شماره ۲، فراهم است.

کد مطلب 4363730

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها