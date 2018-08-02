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۱۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۱۰

مدیرعامل شرکت غله استان زنجان:

۵۹ میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران زنجان پرداخت شده است

۵۹ میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران زنجان پرداخت شده است

زنجان-مدیرعامل شرکت غله استان زنجان گفت: تا به امروز ۵۹ میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران استان زنجان پرداخت‌شده است.

محمد ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر به خرید گندم از کشاورزان زنجانی اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۱۸۰هزار تن گندم از کشاورزان زنجانی خریداری‌شده است.

وی اظهار کرد: تا به امروز ۵۹ میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران استان زنجان پرداخت‌شده است و طبق  برنامه ۱۰ روز پس از خرید مبلغ را به‌حساب گندم‌کار  واریز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت غله استان زنجان گفت: طبق اعلام دولت هر کیلوگرم گندم به قیمت هزارو ۳۰۰ تومان  خریداری می‌شود  و مابقی مطالبات هم ماه بعد پرداخت می‌شود.

ایزدی تأکید کرد: پیش‌بینی تولید گندم استان در سال جاری ۲۵۰ هزار تن  و خرید ۲۱۰ هزار تن است و امسال  ۳۸ مرکز برای خرید گندم در شهرستان‌های مختلف استان اختصاص‌یافته است.

وی با بیان اینکه سیلوها در استان زنجان استاندار هستند ،گفت:ظرفیت سیلوهای استان ۵۵۰ هزار تن است و این سیلوها ظرفیت ذخیره‌سازی چند سال گندم استان را دارد.

کد مطلب 4363779

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