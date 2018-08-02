۵۹ میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران زنجان پرداخت شده است

محمد ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر به خرید گندم از کشاورزان زنجانی اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۱۸۰هزار تن گندم از کشاورزان زنجانی خریداریشده است.
وی اظهار کرد: تا به امروز ۵۹ میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران استان زنجان پرداختشده است و طبق برنامه ۱۰ روز پس از خرید مبلغ را بهحساب گندمکار واریز خواهد شد.
مدیرعامل شرکت غله استان زنجان گفت: طبق اعلام دولت هر کیلوگرم گندم به قیمت هزارو ۳۰۰ تومان خریداری میشود و مابقی مطالبات هم ماه بعد پرداخت میشود.
ایزدی تأکید کرد: پیشبینی تولید گندم استان در سال جاری ۲۵۰ هزار تن و خرید ۲۱۰ هزار تن است و امسال ۳۸ مرکز برای خرید گندم در شهرستانهای مختلف استان اختصاصیافته است.
وی با بیان اینکه سیلوها در استان زنجان استاندار هستند ،گفت:ظرفیت سیلوهای استان ۵۵۰ هزار تن است و این سیلوها ظرفیت ذخیرهسازی چند سال گندم استان را دارد.
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