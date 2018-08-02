۱۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۲۷

بانک مرکزی اعلام کرد:

ارسال فهرست کامل دریافت‌کنندگان ارز به وزارت اقتصاد

بانک مرکزی اعلام کرد: به دستور رئیس کل این بانک، فهرست کامل دریافت کنندگان ارز به نرخ رسمی به وزارت اقتصاد ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به دستور رئیس جمهور، روز گذشته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در نامه ای به مسعود کرباسیان وزیر اموراقتصادی و دارایی فهرست کامل وارد کنندگانی که از ۲۲ فروردین تاکنون ارز به نرخ رسمی دریافت کرده اند را برای بهره برداری و اقدام لازم از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.

بانک مرکزی بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، مسئولیت احصا و استخراج افراد و شرکت های دریافت کننده ارز به نرخ رسمی را بر عهده دارد، بر این مبنا رییس کل بانک مرکزی دیروز چهارشنبه دهم مردادماه اسامی افراد و شرکت های دریافت کننده ارز به نرخ رسمی را در نامه ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال کرد تا اقدامات بعدی از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد.

گفتنی است پیش از این بانک مرکزی بنا به درخواست دستگاه های ذیربط در دو مرحله فهرست دریافت کنندگان ارز به نرخ رسمی را منتشر کرده است.

    • IR ۱۱:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۱
      0 0
      پاسخ
      با تشکر ازجناب همتی.امیدواریم لیست کامل باشد و کسی از قلم نیفتاده باشد

