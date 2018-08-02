مدال طلای «فیلدز» ریاضیدان ایرانی دزدیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی بی اس، کوچر بیرکار، ریاضیدان ایرانی شب گذشته برنده مدال فیلدز شد. اما چند دقیقه پس از دریافت مدال متوجه شد که آن را دزدیده اند.

مراسم اهدای مدال طلای فیلدز در شهر ریودوژانیرو (پایتخت برزیل) برگزار شده بود. این نخستین باری است که یک کشور آمریکای لاتین میزبان مراسم فیلدز است. به هر حال کمتر از یک ساعت پس از آنکه بیرکار مدال طلای ۱۴ قیراطی را دریافت کرد، کیف او گم شد. دانشمند ایرانی مدال خود را که به همراه موبایل و کیف پولش که درون پاکتی قرار داشت، روی میزی گذاشته بود اما در یک لحظه غفلت ناگهان متوجه شد که پاکت را دزدیده اند.

او به محض مطلع شدن از ماجرا برگزار کنندگان را در جریان قرار داد. مسئولان برگزاری دقایقی بعد پاکت را زیر یک تریبون پیدا کردند اما از مدال و کیف پول در آن خبری نبود.

اتحادیه جهانی ریاضیات در همین راستا طی بیانیه ای اظهار تاسف عمیق کرده است. این اتحادیه همچنین اعلام کرده تصاویر مراسم اهدای مدال تحت تحلیل و بررسی است و مقامات برای یافتن مدال مشغول همکاری با پلیس محلی هستند.

بیرکار پس از مریم میرزاخانی، دومین ریاضیدان ایرانی برنده مدال فیلدز است.

کارشناسان این جایزه را معادل نوبل ریاضیات می دانند.