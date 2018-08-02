به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ریاض المالکی وزیر خارجه فلسطین که در رأس هیاتی به تاشکند رفته است امروز با عبدالعزیز کامل‌اف همتای ازبکستانی خود دیدار و گفتگو کرد.

در بیانیه صادره از سوی دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه ازبکستان در این خصوص آمده است: در این دیدار چگونگی و چشم‌ انداز توسعه روابط دوجانبه، ابعاد همکاری‌ های متقابل در چهارچوب سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی و غیره بررسی شده است.

در ادامه بیانیه مذکور آمده است: طرفین در ادامه با تاکید بر ضرورت گسترش همکاری‌ ها در زمینه‌ های اقتصادی، تجاری، علمی و فرهنگی، آمادگی خود را برای کشف فرصت‌ های جدید در این مسیر ابراز داشتند.

عبدالعزیز کامل‌اف ضمن اعلام همبستگی ازبکستان با مردم فلسطین برای تشکیل یک کشور مستقل، حمایت خود را از تلاش‌ های در جریان در راستای حل بحران خاورمیانه از طریق مسالمت‌ آمیز اعلام کرد.

گفتنی است فلسطین، استقلال ازبکستان را در ۳۰ دسامبر سال ۱۹۹۱ به رسمیت شناخت. در ۲۵ سپتامبر سال ۱۹۹۴ میلادی نیز روابط دیپلماتیک میان فلسطین و ازبکستان برقرار گردید.