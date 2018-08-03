برگزاری همایش «تبریز و انقلاب مشروطه ایران» در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی، در این نشست اورنگی رییس شورای راهبردی این همایش گفت : این همایش همزمان با رویداد تاریخی تبریز ۲۰۱۸ با همکاری سازمان بسیج فرهنگیان آذربایجان شرقی و با حضور دکتر علی اکبر ولایتی رئیس هیات مؤسس و رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی برگزار خواهد شد .

وی تبریز و مشروطه خواهی ایرانیان و نظام اعتقادی و سیاسی شیعه، تبریز و زمینه‌های فکری و نظری مشروطه خواهی در ایران، هنر، معماری و فضاهای شهری و ادبیات در مکتب تبریز، تبریز و آینده مشروطه خواهی ایرانیان، جامعه شناسی سیاسی و اقتصادی تبریز در عصر مشروطه خواهی، تبریز و انقلاب مشروطه و تکوین دولت مدرن و نهادهای جدید سیاسی در ایران، تبریز و انقلاب مشروطه و تبادلات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی، مکتب تبریز و خود آگاهی تاریخی ایرانیان و مساله نفوذ و انحراف در مشروطه خواهی تبریز را از جمله محورهای این همایش عنوان کرد.

رییس شورای راهبردی همایش بین المللی «تبریز و انقلاب مشروطه ایران »، مشروطه خواهی تبریز و زایش حقوق مدنی و شهروندی در ایران، تبریز انقلاب مشروطه در نهضت مشروطیت ایران، رسائل سیاسی رجال آذربایجان و تبریز در مشروطیت، جایگاه تاریخی آذربایجان و تبریز قبل و بعد از مشروطه، مجادلات و مناقشات نظری درباره مکتب تبریز در حرکت مشروطه خواهی و نقش مشروطیت در پیدایش و جریان‌سازی هویت انقلاب اسلامی ایران، نقش زنان آذربایجان و تبریز در انقلاب مشروطه، آرمان شهر مشروطه در آثار نویسندگان آذربایجان را نیز از محورهای آزاد و مرتبط با عنوان همایش عنوان کرد.

اورنگی خاطر نشان شد : همایش بین المللی تبریز و انقلاب مشروطه متشکل از ۵ کمیته علمی، اجرایی، داوری، رسانه و هنر بوده و دکتر جوانپور رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، رئیس این همایش بین المللی است.

وی تصریح کرد : بر اساس توافقی که با آموزش و پرورش منعقد شده، قرار است کارگاه های مشروطه شناسی در طول سال تحصیلی برای فرهنگیان و دانش آموزان برگزار شود.

رییس سازمان بسیج فرهنگیان آذربایجان شرقی در پایان از افتتاح دفتر سازمان یونسکو در استان خبر داد و گفت : این اولین دفتر استانی در کشور خواهد بود که می تواند مقدمه ای بر سهولت ثبت جهانی آثار باستانی و میراث فرهنگی منطقه باشد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی هم از اعلام آمادگی این مرکز برای اطلاع رسانی و پوشش رسانه ای این همایش بین المللی خبر داد .

سید محسن لطیفی گفت : رسانه ملی برای پوشش هر چه بهتر این همایش، برای قبل، حین و بعد از برگزاری آن در حوزه های مختلف صدا، سیما و خبر برنامه ریزی مناسبی کرده است .

سید محسن لطیفی با تاکید بر نقش مهم تبریز و آذربایجان در انقلاب مشروطه و پیشرو بودن آن در موضوعات تاریخی و فرهنگی خاطر نشان شد : امیداوریم برگزاری چنین همایش‌هایی باعث ‌شود که این موضوعات به شکل درست و مناسب به نسل جدید و نسل‌های آینده منتقل شود.

وی افزود : مشابهت زیادی میان حوادث و اتفاقات سالها و روزهای اخیر جامعه با اتفاقات سالهای دوره مشروطیت و دخالت بیگانگان در هر دو دوره وجود دارد و وظیفه رسانه به تصویر کشیدن هرچه بهتر این موضوع برای مخاطبان و جامعه است.

گفتنی است همایش بین‌المللی تبریز و انقلاب مشروطه ایران به همت سازمان بسیج فرهنگیان استان، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، مشارکت فعال سازمان جهاد دانشگاهی، صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی، اداره کل آموزش و پرورش، شهرداری کلانشهر تبریز، معاونت فرهنگی سپاه عاشورا، دانشگاه ها و مراکز فرهنگی فعال استان ۱۴ مرداد ماه سال‌جاری در ۱۸ محور علمی و تخصصی با حضور پژوهشگران داخلی و خارجی در تالار شهریار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز برگزار خواهد شد.