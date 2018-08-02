استعمال سیگار و عفونتHPV مهم ترین علت بروز تومورهای سر و گردن

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین فودازی در سمینار تومورهای سر و گردن در خصوص تومورهای عود کننده، گفت: تومورهای سر و گردن حدود ٣تا ٥ درصد بدخیمی ها را تشکیل می دهند. شیوع این تومورها در مردان بیش از زنان است.

وی با بیان اینکه تومورهای سر و گردن بیشتر از دهه پنجم به بعد زندگی بروز میکند، افزود: تومورهای سر و گردن عمدتا با علائمی مانند گرفتگی و احساس پری در گوش و بینی یا زخم و توده داخل مخاط دهان یا زبان و بزرگی و تورم غیر دردناک غدد لنفاوی گردن تظاهر میابند و این علائم طول کشنده و پایدار هستند.

وی یادآور شد: هم چنین تومورهای سر و گردن می توانند،موجب اختلال بلع، بویایی، و تغییر صدا شنود. بنابراین به افراد توصیه می شود به محض مشاهده این علائم برای بررسی علت دقیق بیماری به پزشک مراجعه کنند.

دبیر انجمن رادیوتراپی_ انکولوژی ایران استعمال مواد دخانی را شایع ترین علت بروز تومورهای سر و گردن دانست و خاطرنشان کرد: استعمال مواد دخانی و قرار گرفتن طولانی مدت در معرض دود ناشی از آن احتمال بروز تومورهای سر و گردن را در افراد افزایش می دهد.

وی افزود: مصرف مشروبات الکی، قرار گرفتن در معرض آلودگی های هوا و هوای غبار آلود نیز از دیگر فاکتورهای خطر این بیماری محسوب می شود.

فودازی با بیان اینکه ابتلا به عفونت HPV از دیگر فاکتورهای خطر بروز این بیماری است، یادآور شد: این عفونت از طریق داشتن تعدد شریک جنسی و روابط جنسی محافظت نشده به افراد منتقل می شود. فردی که به این عفونت مبتلا می شود در معرض ابتلا به سرطان های مختلف از جمله سرطان سر و گردن قرار می گیرد.

فودازی درباره روش های درمان سرطان سر و گردن، بیان کرد: بر اساس اینکه کدام قسمت بدن از جمله حنجره، نای، پشت حلق، زبان و ... درگیر تومور شده باشد درمان متفاوت است اما به طور کلی درمان ها شامل رادیوتراپی، شیمی درمانی و جراحی می شود. البته گاه برخی بیماران تنها با یک روش درمان می شوند اما برخی دیگر نیازمند دریافت درمان های ترکیبی هستند یعنی برای مثال علاوه بر جراحی ممکن است نیازمند شیمی درمانی یا رادیوتراپی باشد.

فودازی در خصوص احتمال عود تومور پس از درمان، گفت: در برخی از بیماران بیماری پس از درمان،مجدداً عود می کند که در برخی بیماری در محل اولیه و گروهی دیگر سایر ارگان ها را درگیر می کند که در این صورت باید روش های درمانی مختلفی را بکار برد.