۱۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۰۴

مدیرکل دامپزشکی استان البرز:

علائم بیماری تب کریمه کنگو در استان البرز مشاهده نشد

کرج - مدیرکل دامپزشکی استان البرز گفت: علائم بیماری تب کریمه کنگو در این استان مشاهده نشده است.

علی‌اصغر شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه تاکنون علائمی در خصوص بیماری تب کریمه کنگو در استان مشاهده نشده است، اظهار کرد: این بیماری میان دام و انسان مشترک است و معمولاً در فصل‌های گرم شایع می‌شود.

وی در ادامه بابیان اینکه بیماری تب کریمه کنگو در برخی استان‌های کشور مانند همدان، گیلان کرمانشاه و غیره مشاهده‌شده است، تصریح کرد: اقدامات لازم برای پیشگیری از این بیماری در استان البرز انجام‌شده است اما از شهروندان می‌خواهیم گوشت قرمز موردنیاز خود را از مراکز معتبر تهیه کنند و به هنگام خرید به تاریخ‌مصرف و برچسب استاندارد آن توجه کنند.

مدیرکل دامپزشکی استان البرز بابیان اینکه افرادی که در بخش‌های مختلف نگهداری و ذبح فعالیت می‌کنند باید موارد بهداشتی را رعایت کنند، خاطرنشان کرد: ذبح دام بدون رعایت استاندارد می‌تواند موجب ابتلا به این بیماری شود.

وی شناسایی دام مبتلا به تب کریمه کنگو را دشوار اعلام کرد و افزود: به همین منظور باید تمام نکات بهداشتی در هنگام تماس بادام رعایت شود.

