سومین جشنواره ساختمان های برتر در استان قزوین برگزار می شود

مسعود حق لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پایان دومین جشنواره ساختمان های برتر استان قزوین، برگزاری سومین دوره آن پس از انجام بررسی های لازم بر روی قوت و ضعف دوره های قبل؛ برای روز پنجم اسفند سال جاری همزمان با روز مهندس در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: پیش بینی شده است سومین جشنواره ساختمان های برتر استان در گروه های ساختمان های ویلایی، بازسازی شده و همچنین در بخش دیگر جشنواره با محوریت موضوعاتی از جمله بازآفرینی شهری و سرمایه گذاری های موفق در بخش مجتمع های ساختمانی برگزار شود.

حق لطفی با اشاره به اولین جشنواره ساختمان های برتر که در بخش معماری ساختمان های دولتی در سال ۹۵ برگزار شد خاطر نشان کرد: دومین دوره از جشنواره نیز با محوریت های ساختمان های مسکونی ۲ تا ۷ طبقه و گروه متجمع های ساختمانی بیش از ۷ طبقه یا بیش از ۳۰ واحد و در ۲ بخش مجزای معماری و کیفیت ساخت برگزار گردید.

وی یادآور شد: پیش از برگزاری سومین جشنواره جلساتی با حضور شرکت کنندگان در دومین جشنواره و همچنین اساتید دانشگاهی و صاحب نظران در این عرصه برگزار گردید و نظرات، انتقادات و همچنین پیشنهادات مطرح شد که مطمئنا در هر چه بهتر برگزار شدن سومین جشنواره ساختمان های برتر از این تجربیات بهره خواهیم برد.