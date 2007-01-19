زنان بیشتر در معرض خونریزی لثه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای کانادا ، در مواردی خاص لثه ها دچار خونریزی های طبیعی می شوند که با اطلاع از آنها می توان از بروز صدمات جسمی بعدی جلوگیری نمود.

یکی از این موارد خونریزی لثه ها در دوران بارداری و بین 2 تا 8 ماه است. در این دوران لثه‌ ها قرمز ، ترد و آماده خونریزی هستند به ‌طوری که با یک مسواک ‌زدن ساده خونریزی می ‌کنند. عامل اصلی این حساسیت ، تشدید پاسخ سیستم ایمنی بافت لثه به پلاک‌ ها ، در اثر افزایش پروژسترون خون است.

عواملی مانند مشکلات دهانه رحم ، مصرف سیگار و یا وزن کم بدن مادر طی دوران بارداری ممکن است خطر تولد نوزادان نارس را بالا ببرد اما به تازگی مشخص شده که وجود بیماری‌ های لثه در مادر باردار می ‌تواند منجر به تولد زودرس نوزاد او شود. پس اگر مادری می‌ خواهد نوزاد سالم و بارداری کاملی داشته باشد ، باید قبل از تصمیم و اقدام به بارداری ، به درمان بیماری ‌های لثه ‌اش بپردازد.

مصرف انواع میوه ‌ها و سبزی ‌های تازه برای رفع این مشکل مفیدند. این مواد غذایی که منابع غنی از ویتامین‌ C هستند ، به حفظ سلامت لثه ‌ها کمک شایانی می ‌کنند. مصرف حداقل 5 واحد میوه و سبزی تازه در روز لازم است.

خانم‌ هایی که از قرص‌ های ضد بارداری استفاده می ‌کنند نیز معمولا با مشکل التهاب لثه دست به گریبان هستند. هورمونی که در این ‌گونه مواد به ‌کار رفته است باعث افزایش میزان پروژسترون موجود در خون می ‌شود.

دوران یائسگی با بروز تغییراتی در مکانیزم بدن ممکن است موجب از بین رفتن و یا ایجاد تغییر در حس چشایی ، کاهش تولید بزاق در داخل دهان و در نتیجه خشکی دهان و نیز تشدید حساسیت دندان نسبت به نوشیدنی‌های سرد و گرم باشند که همین موارد نیز می تواند مشکلاتی را برای لثه ها ایجاد کنند.