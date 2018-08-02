کمک ۴.۳ میلیارد تومانی خیران هرمزگانی به مراکز نیکوکاری

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از کمیته امداد هرمزگان، مهرداد تاجیک بابیان اینکه هدف از راه‌اندازی مراکز نیکوکاری شناسایی نیازمندان هر محله و رفع نیازها و مشکلات فقرا توسط خیران نیکوکار است گفت: مراکز نیکوکاری با حمایت کمیته امداد و هیئت‌امنای مساجد و معتمدان محلی از سال ١٣٩٢باهدف نهادینه‌سازی فرهنگ احسان و نیکوکاری به‌صورت محله محور آغاز به کار کردند.

وی با اشاره به فعالیت ۲۴ مرکز نیکوکاری در استان هرمزگان برای خدمت‌رسانی به نیازمندان افزود: مردم نوع‌دوست هرمزگانی چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در چهارماهه نخست سال جاری به مراکز نیکوکاری در سطح استان کمک کردند که این کمک نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو میلیارد تومان افزایش داشته است.

تاجیک ادامه داد: ۹۵۰ خیر نیکوکار در هرمزگان با مراکز نیکوکاری همکاری فعال دارند که این مراکز به‌عنوان پل ارتباطی بین نیازمندان و خیران باهدف گسترش ارتباطات بین مردم و شناسایی خیران جدید به ارائه خدمات به نیازمندان می‌پردازد.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان هرمزگان یادآور شد: مراکز نیکوکاری کمک‌های مردمی را جمع‌آوری کرده و در اختیار نیازمندان واقعی قرار می‌دهند و ایجاد این‌گونه مراکز واگذاری فعالیت‌های خیرخواهانه به مردم در محلات بوده و باعث توسعه گسترش مشارکت‌های مردمی و افزایش سرعت عمل خدمت‌رسانی به نیازمندان می‌گردد.