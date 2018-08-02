استفاده از ظرفیت های مرزی برای ایجاد اشتغال در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید کلانتری صبح پنج شنبه در جلسه مشترک کارگروه اشتغال و ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی اظهار کرد: همجواری خراسان رضوی با مرز یک مزیت بوده و از این ظرفیت باید برای ایجاد اشتغال و توسعه پایدار شهرستان های مرزی استفاده شود.

وی افزود: هدف دولت از تخصیص اعتبار و تسهیلات برای ایجاد و توسعه مشاغل روستایی، توزیع پول نیست بلکه به دنبال پایداری شغل، رونق تولید و ماندگاری جمعیت در روستاهاست.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: به منظور بهره گیری مطلوب تر از تسهیلات باید مزیت های منطقه ای و جغرافیایی مد نظر باشد. به عنوان مثال تولید کیف و کفش چرم به عنوان مزیت نقطه ای خراسان رضوی محسوب می شود که باید در طرح های مشاغل روستایی به آن توجه شود.

وی گفت: تقویت تعاونی ها در مناطق روستایی یکی از اولویت های مهم در توسعه روستاهاست که با ایجاد مشوق هایی مانند شامل شدن بیمه اجتماعی برای افرادی که از این تسهیلات استفاده می کنند زمینه را برای جذب ۱۰۰ درصدی سهم استان فراهم کرد.

کلانتری اضافه کرد: عملکرد استان در تصویب و پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی مطلوب بوده است و خراسان رضوی با پرداخت ۸۲ میلیارد تومان، از جمله استان های نخست کشور به شمار می رود.

وی تصریح کرد: به لحاظ جذب تسهیلات، خراسان رضوی با ۳۹ درصد عملکرد رتبه خوبی در کشور دارد و نسبت تسهیلات پرداختی به معرفی به بانک ها در کشور به طور میانگین ۱۲ درصد است که این رقم در این استان ۹ درصد می باشد که سهم بخش کشاورزی استان از این تسهیلات را ۸۴ درصد، خدمات سه درصد و صنعت را ۱۳ درصد اعلام کرد.

وی ادامه داد: سهم پرداختی در بانک های عامل استان از سهمیه تخصیص یافته در بانک توسعه تعاون ۷۵ درصد، کشاورزی ۳۰ درصد ، پست بانک ۲۸ درصد و صندوق کارآفرینی و امید ۳۷ درصد بوده است و جایگاه خراسان رضوی در پرداخت تسهیلات مصوب طرح روستا تعاون در میان ۶ استان برتر است.