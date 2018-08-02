روال توزیع بنزین در مازندران عادی است

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسینعلی طالبی اظهار کرد: ازدحام موجود در برخی جایگاه ها ،مربوط به تعطیلات تابستانی و افزایش سفر های برون شهری است و توزیع بنزین در جایگاه های عرضه سوخت به روال عادی ادامه دارد

مدیر منطقه ساری افزود : دولت در حال حاضر هیچ برنامه ای برای تغییر قیمت بنزین ندارد و از مردم تقاضا می شود با موج شایعات همراهی نکرده به خصوص آنچه در فضای مجازی مطرح می شود توجه نکنند و با همراهی مناسب در مصرف بهینه سوخت به ویژه بنزین مارا یاری کنند.

وی خاطر نشان کرد: همان طور که وزیر نفت اعلام کرده اند ، موضوع تغییر قیمت بنزین به ویژه دو نرخی شدن آن شایعه ای بیش نیست و شایعات بی پایه در مورد کمبود بنزین در فضای حقیقی و مجازی مازندران رواج یافت که موجب ازدحام دربرخی شهر های گردشگری استان شد.

طالبی افزود : بنزین مورد نیاز هموطنان عزیز در استان تأمین شده و هیچ مشکلی در عرضه سوخت وجود ندارد و این منطقه تمام تلاش خود را برای رفاه هم استانی های عزیز و مسافرین به کار گرفته است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت : در حال حاضر با پیوستن پالایشگاه اصفهان به تولید بنزین به مقدار قبل با استاندارد یورو۴ ، سهولت تأمین سوخت میسر شده وهیچ گونه مشکلی در عرصه سوخت وجود ندارد.