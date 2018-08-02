همایش ملی پژوهش های نوین در سیریک برگزار می شود

علی بهرامی در گفتگو با خبرنگار اظهارداشت: در راستای تقویت و ارتقای سطح علمی و آموزشی اولین همایش ملی پژوهش های نوین در تعلیم و تربیت در شهرستان سیریک برگزار می شود.

وی با اشاره به زمان برگزاری این همایش افزود: این همایش در تاریخ ۹ اسفنده ماه سال جاری با حضور اساتید برجسته و مجرب استانی و کشوری در سالن غدیر شهر بندر سیریک برگزار و به شرکت کننده گان گواهینامه معتبر آموزشی صادر خواهد شد.

بهرامی به اهداف برگزاری این همایش پرداخت و گعت: همایش ملی پژوهش های نوین با موضوعات پژوهش های برنامه ریزی در آموزشی، تکنولوژی، مدیریت روانشناسی تربیتی ، مشاوره تحصیلی ، تعلیم و تربیت استثنایی ، تعلیم و تربیت اسلامی، آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عالی ، نقش خانواده در نظام تعلیم و تربیت، آسیب شناسی ، نوآوری در نظام آموزشی برگزار خواهد شد.

وی برگزاری کلاس های آموزشی را یکی از ابزار های مناسب برای گسترش دانش و تبادل افکار علمی و پژوهشی برشمرد.

بهرامی ابراز کرد: فن آوری های ارتباطی و اطلاعاتی در دهه های اخیر موجب ایجاد دانش جهانی جدیدی شده و برخی از صاحب نظران، رویکردهای نوین آموزشی را به پنج حوزه اقتصادی، انسانی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و آموزشی تقسیم می کنند که آموزش و پرورش با رویکرد جدید می خواهد به اصلاح و تغییر رویکردهای خود جهت ایجاد بستری مناسب برای توسعه همه جانبه در این حوزه ها گام بردارد.

وی اضافه کرد: عصر جدید عصر تحول در زندگی بشریت است و نظام های آموزشی برای حفظ کارآمدی خود در عصر تحول، نیازمند نوکردن مداوم خود هستند و البته که هرگونه تحول در تعلیم و تربیت نیازمند پژوهش است و پژوهش های آموزشی مهم ترین وسیله برای تولید اطلاعات لازم و کافی در عرصه تغییر رویکردها در آموزش و پرورش است.

بهرامی خاطرنشان کرد: محدود کردن پژوهش به پژوهش های کلاسیک و دانشگاهی راه به جایی نخواهد برد و مناسب ترین عرصه برای تولید اطلاعات و استفاده مستقیم از آن برای بهبود تعلیم و تربیت است.

وی تصریح کرد: این همایش با مشارکت فرمانداری سیریک، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور برگزار خواهد شد