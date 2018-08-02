  1. استانها
  2. لرستان
۱۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۴۳

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

تیم‌های بدهکار لیگ/ تهدید کنفدراسیون آسیا برای استقلال و پرسپولیس

تیم‌های بدهکار لیگ/ تهدید کنفدراسیون آسیا برای استقلال و پرسپولیس

خرم‌آباد- رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به تیم‌های بدهکار لیگ، از تهدید کنفدراسیون آسیا برای استقلال و پرسپولیس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج صبح پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران در سخنانی با اشاره به تیم‌های بدهکار لیگ برتر فوتبال، اظهار داشت: کنفدراسیون فوتبال آسیا روی بحث بدهی، بدهکاران و تراز مالی حساس است و فدراسیون فوتبال نیز تاکنون کمال همکاری را با همه داشته است، منتها این روند، روند خوبی نیست که باشگاه‌ها پول خود را ندهند.

وی بیان داشت: بالاخره باشگاه‌ها نیز حرف‌هایی برای گفتن دارند و کنفدراسیون فوتبال آسیا هم این را می‌داند که ما از برخی از درآمدهای جاری و ساری و حقوق حقه فوتبال که در تمام دنیا جاری است در کشور محروم هستیم، ما حق پخش را نمی‌توانیم بگیریم و این بیش از ۷۰ درصد درآمد باشگاه‌ها است و به همین دلیل باشگاه‌ها در بدهی‌های خود متوقف‌شده‌اند.

رئیس فدراسیون فوتبال بابیان اینکه در حال حاضر استقلال و پرسپولیس به لحاظ کنفدراسیون فوتبال آسیا تهدید می‌شوند و تعارف هم ندارد و بالاخره پارسال نیز این‌ها با یک فشار آمدند، گفت: امسال باشگاه‌ها با همه این شرایط نامطلوب مالی، بخش زیادی از تعهد خود را عمل کرده‌اند.

تاج با تأکید بر اینکه در لیگ ما به‌جز پرسپولیس، استقلال و پدیده، تقریباً باشگاه بدهکار آن‌چنانی نداریم، گفت: برخی باشگاه‌ها هیچ بدهی در هیچ زمینه‌ای ندارند، تراکتور نیز در حال پرداخت بدهی‌های خود است.

وی ادامه داد: اما به وضع استقلال و پرسپولیس باید یک کمک جدی شود چراکه برخی از این بدهی‌ها مربوط به سال‌های قبل است و به‌خصوص برای استقلال باید کار بیشتری انجام داد.

رئیس فدراسیون فوتبال تأکید کرد: ما خودمان امیدوار هستیم، وزیر ورزش و جوانان نیز دو روز پیش دستورات خیلی جدی برای رفع این بدهی‌ها دادند، من خودم به این امیدوار هستم که این اتفاق بی افتد.

کد مطلب 4363880

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها