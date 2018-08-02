به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج صبح پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران در سخنانی با اشاره به تیم‌های بدهکار لیگ برتر فوتبال، اظهار داشت: کنفدراسیون فوتبال آسیا روی بحث بدهی، بدهکاران و تراز مالی حساس است و فدراسیون فوتبال نیز تاکنون کمال همکاری را با همه داشته است، منتها این روند، روند خوبی نیست که باشگاه‌ها پول خود را ندهند.

وی بیان داشت: بالاخره باشگاه‌ها نیز حرف‌هایی برای گفتن دارند و کنفدراسیون فوتبال آسیا هم این را می‌داند که ما از برخی از درآمدهای جاری و ساری و حقوق حقه فوتبال که در تمام دنیا جاری است در کشور محروم هستیم، ما حق پخش را نمی‌توانیم بگیریم و این بیش از ۷۰ درصد درآمد باشگاه‌ها است و به همین دلیل باشگاه‌ها در بدهی‌های خود متوقف‌شده‌اند.

رئیس فدراسیون فوتبال بابیان اینکه در حال حاضر استقلال و پرسپولیس به لحاظ کنفدراسیون فوتبال آسیا تهدید می‌شوند و تعارف هم ندارد و بالاخره پارسال نیز این‌ها با یک فشار آمدند، گفت: امسال باشگاه‌ها با همه این شرایط نامطلوب مالی، بخش زیادی از تعهد خود را عمل کرده‌اند.

تاج با تأکید بر اینکه در لیگ ما به‌جز پرسپولیس، استقلال و پدیده، تقریباً باشگاه بدهکار آن‌چنانی نداریم، گفت: برخی باشگاه‌ها هیچ بدهی در هیچ زمینه‌ای ندارند، تراکتور نیز در حال پرداخت بدهی‌های خود است.

وی ادامه داد: اما به وضع استقلال و پرسپولیس باید یک کمک جدی شود چراکه برخی از این بدهی‌ها مربوط به سال‌های قبل است و به‌خصوص برای استقلال باید کار بیشتری انجام داد.

رئیس فدراسیون فوتبال تأکید کرد: ما خودمان امیدوار هستیم، وزیر ورزش و جوانان نیز دو روز پیش دستورات خیلی جدی برای رفع این بدهی‌ها دادند، من خودم به این امیدوار هستم که این اتفاق بی افتد.