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۱۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۱۸

در حاشیه نشست «آسه‌آن»؛

وزرای خارجه ترکیه و ژاپن دیدار کردند

وزرای خارجه ترکیه و ژاپن دیدار کردند

وزرای خارجه ترکیه و ژاپن در حاشیه نشست اتحادیه «آسه‌آن» در سنگاپور دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ینی شفق، مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز پنجشنبه و در حاشیه نشست «آسه‌آن» در سنگاپور با وزیر خارجه ژاپن دیدار و گفتگو کرد.

وزیر خارجه ترکیه در دیدار با «تارو کانو» (Taro Kono) همتای ژاپنی خود روابط دوجانبه در برخی از حوزه ها را مورد بحث و برسی قرار داد.

مولود چاوش اوغلو در این خصوص اعلام کرد: همکاری میان دو کشور در بسیاری از عرصه ها شتاب داشته است. آنکارا امیدوار است که این شتاب با دیدارهای بلندپایه آتی ادامه یابد.

وی بحث و تبادل نظر پیرامون رویدادهای منطقه ای و جهانی را از سایر محورهای مطرح در این دیدار عنوان کرد.

کد مطلب 4363898

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