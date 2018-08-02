افزایش ۱۸.۸ فوتی های حوادث رانندگی/مرگ ۶۵ نفر در تصادفات

به گزارش خبرگزاری مهر، کامروز امینی در رابطه با جزئیات خبر افزود: در چهار ماهه نخست سال جاری ۶۵ نفر بر اثر حوادث رانندگی در استان جان خود را از دست داده اند.

امینی با اشاره به مرگ ۴۹ مرد در این حوادث رانندگی، ابراز داشت: همچنین از مجموع ۶۵ فوتی این حوادث، ۱۶ نفر را زنان تشکیل می دهند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان با اشاره به محل وقوع تصادفات منجر به فوت در استان طی چهار ماهه اخیر، اظهار کرد: ۵۷ مورد از فوتی ها متعلق به مسیرهای برون شهری و ۸ مورد مربوط به مناطق درون شهر است.

امینی به محل صدور جواز دفن فوتی های حوادث رانندگی چهار ماهه اخیر در استان اشاره کرد و گفت: ۳۵ جواز دفن در شهرستان بویراحمد، ۱۶ جواز دفن در شهرستان گچساران و ۱۳ جواز دفن در کهگیلویه و یک مورد جواز دفن مربوط به بهمئی است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان از مصدومیت یکهزارو ۸۱۳ نفر در حوادث رانندگی چهار ماهه اخیر استان خبر داد و بیان کرد: از این تعداد یکهزارو ۲۶۳ ‌نفر مرد و ۵۵۰ نفر نیز زن بوده اند.