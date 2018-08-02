۱۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۱۷

مدیرکل گمرک استان سمنان:

۵۴ میلیون دلار کالا از استان سمنان صادر شد

سمنان - مدیرکل گمرک استان سمنان از صادرات ۱۱۷ هزار تن کالا به ارزش ۵۴ میلیون و ۷۰۴هزار دلار در چهارماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعد الدین در نشست ظهر پنج شنبه خود با اصحاب رسانه در گمرک سمنان، ضمن بیان اینکه طی چهارماهه نخست سالجاری ۱۱۷هزار و ۷۹۸ تن کالا به ارزش ۵۴ میلیون و ۷۰۴هزار دلار از این استان صادر شده است، تاکید کرد: متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی از استان ۴۶۴ دلار بوده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی افزود: در بازه زمانی چهار ماهه نخست سال جاری همچنین شش هزار و ۳۴۰ تن کالا به ارزش ۱۳ میلیون و ۷۷۳هزار دلار به گمرک استان سمنان وارد شده که بیشتر آن ها ماشین آلات صنعتی و کارخانجان، مواد اولیه، آهن، فولاد و ... بوده است.

۱۶کشور مبداء کالاهای وارداتی به سمنان

مدیرکل گمرک استان سمنان با بیان اینکه سود سوزآور، کرک بز، ظروف یکبار مصرف، کولر، شوینده‌ها، نطفه زنده، کابل برق و ... در زمره کالاهای صادر شده از استان هستند، ابراز کرد: امارات، هنگ کنگ، ترکمنستان، صربستان، آذربایجان، پاکستان، ترکیه و ... مقاصد کالاهای استان بوده اند.

سعدالدین گفت: کالاهای وارداتی استان از ۱۶ کشور شامل چین، هند، ایتالیا، جمهوری چک، امارات، هلند و ... با ارزش متوسط هر تن دو هزار و ۱۷۲ تن بوده است.

وی درباره درآمد گمرک استان سمنان در چهار ماهه نخست سال جاری نیز، گفت: ۱۰میلیارد و ۶۴۲میلیون و ۲۰۰ هزار تومان درآمد گمرک در این مدت بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد افزایش داشته است.

