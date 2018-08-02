۱۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۲۶

معاون اشتغال کمیته امداد آذربایجان شرقی خبر داد:

مهارت آموزی مددجویان آذربایجان شرقی

تبریز - معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان آذربایجان شرقی از شرکت ۷ هزار و ۸۷۰ مددجوی آذربایجان شرقی از آموزش های رایگان فنی و حرفه ای خبر داد.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان آذربایجان شرقی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهداف برگزاری این طرح گفت: این آموزش ها با هدف بهره مندی مددجویان آذربایجان شرقی از آموزش های فنی و حرفه ای سرفصل مهارت آموزی، پایدارسازی توسعه، کارآفرینی و حرفه آموزی دانش آموان دبیرستانی ارائه می شود.

وی کشاورزی، دامپروری، صنعت و معدن، صنایع دستی و خدمات را از جمله سرفصل های این آموزش ها دانست و افزود: از مجموع شرکت‌ کنندگان در این دوره‌ ها ۲۳۹ نفر در بخش کشاورزی، ۲ هزار و ۲۱۳ نفر در بخش دامپروری، ۲۴۳ نفر در صنعت و معدن، یک هزار و ۸۰۲ نفر در صنایع‌ دستی و ۳هزار و ۳۷۳ نفر در خدمات آموزش دیده اند.

فاتح با بیان اینکه پنج هزار و ۶۵۷ نفر از شرکت کنندگان در این دوره‌ ها زن هستند، گفت: از این تعداد ۷۴ نفر در مراکز دولتی سازمان فنی و حرفه‌ ای و ۵۶۳ نفر در آموزشگاه‌ های آزاد فنی و حرفه ‌ای آموزش دیده اند و سایر مددجویان نیز در فضاهای اداری متعلق به کمیته امداد از این آموزش ‌ها بهره ‌مند شدند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام استان از پرداخت تسهیلات به آموزش دیدگان خبر داد و تصریح کرد: مددجویان پس از کسب مهارت های لازم می توانند از تسهیلات خودکفایی این نهاد تا سقف ۱۵ میلیون تومان برای ایجاد اشتغال پایدار بهره مند شوند.

فاتح خاطرنشان کرد: آموزش ‌های فنی و حرفه ‌ای به مددجویان در چهار بخش حرفه ‌آموزی فرزندان، کاریابی، اجرای طرح اشتغال و نظارت بر حسن اجرای طرح‌ های اشتغال با هدف توانمندسازی مددجویان انجام می ‌شود.            

وی از ورود ۱۷۲ نفر از مددجویان تحت حمایت این نهاد به بازار کار خبر داد و تاکید کرد: مددجویان از طریق مؤسسات کاریابی، شرکت ‌های خدماتی و مراکز مشاوره‌ شغلی به کارفرمایان معرفی می ‌شوند تا با اشتغال به درآمد پایدار برسند و از این طریق خودکفا شوند.

فاتح در پایان عنوان کرد: هم اکنون حدود ۷۰ هزار خانوار کمک معیشت بگیر و چند خدمتی با جمعیتی حدود ۱۲۷هزار نفر تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی استان آذربایجان شرقی هستند.

