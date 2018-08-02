انتقال حشیش از هرمزگان به خوزستان ناکام ماند/انهدام باند خانوادگی

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای مقابله با توزیع و انتقال و پخش مواد مخدر تلاش ویژه‌ای داریم و طرح‌های اطلاعاتی و عملیاتی متعددی در این زمینه اجرا می‌شود.

سرهنگ عبدالرضا شبانی به افزایش ۱۳۰ درصدی کشفیات مواد مخدر در استان بوشهر طی سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: در همین راستا روز گذشته یک باند خانوادگی قاچاق مواد مخدر در استان بوشهر شناسایی و منهدم شد.

وی با اشاره به اینکه این باند خانوادگی پنج نفره در حال انتقال یک محموله حشیش بودند خاطرنشان کرد: این محموله از استان هرمزگان بارگیری شده بود و در حال انتقال به استان خوزستان بود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر با اشاره به اینکه این محموله با استفاده از دو دستگاه خودرو سواری پژو و سمند در حال انتقال بود، افزود: ۶۸ کیلو و ۴۰۰ گرم حشیش به صورت ماهرانه‌ای در خودرو سمند جاسازی شده بود.

وی بیان کرد: این باند به قصد فریب ایستگاه های بازرسی در پوشش خانواده متشکل از چهار نفر مرد یک خانم و دو نفر کودک در حال انتقال محموله مواد مخدر بودند که با هوشیاری پلیس مبارزه با مواد مخدر در مسیر شهرستان دیلم شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند.

شبانی گفت: با هماهنگی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، شهرستان‌های دیلم و گناوه، عملیات تعقیب و گریز کوتاه اعضای این باند انجام شد و هر دو خودرو متوقف شدند و پس از کشف مواد مخدر جاساز شده، اعضای باند دستگیر و در اختیار پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار دارند.

وی ادامه داد: در خودروی سمند که حامل مواد مخدر بود دو نفر مرد و یک خانم و دو کودک حضور داشتند و در خودروی پژو نیز دو نفر حضور داشتند.