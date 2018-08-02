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۱۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۲۱

سرپرست پلیس راه آهن شمال شرق(۱) :

سارقان ادوات ریلی در دامغان دستگیر شدند

سارقان ادوات ریلی در دامغان دستگیر شدند

دامغان - سرپرست پلیس راه آهن شمالشرق(۱) از دستگیری سارقان ادوات ریلی در دامغان خبر داد و گفت: سه تن آهن از این باند سرقت کشف شد.

محمود کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از دستگیری سارقان  ادوات ریلی توسط پلیس راه آهن شمال شرق (۱) خبر داد و بیان کرد: ماموران ناجا در راستای مبارزه با سرقت همزمان با روز پنج شنبه اقدام به گشت‌زنی محسوس و نامحسوس در سطح حوزه دامغان کرده و حوالی ایستگاه راه آهن سرخده به احدی از سارقان سابقه دار و حرفه ای شهرستان برخورد کرده و وی را تعقیب می کنند تا سرآغازی بر کشف باند سابقه دار سرقت ادوات ریلی رقم بخورد.

وی افزود: این فرد سابقه دار در مواجهه با ماموران نیروی انتظامی مبادرت به فرار می‌کند که با تیراندازی ماموران دستگیر و اموال مسروقه کشف می شود.

سرپرست پلیس راه آهن شمالشرق(۱)، گفت: اقدامات پلیسی ناجا پس از دستگیری سارق سابقه دار دامغانی، در نهایت به کشف محل دپوی ادوات ریلی می انجامد.

کریمی بیان کرد: در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه همدستان سارق مذکور با بیش از سه تن آهن آلات مسروقه با ارزش ۱۰۰ میلیون ریال دستگیر و به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

کد مطلب 4363951

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