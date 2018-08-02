تاثیرگذاری انقلاب اسلامی دشمن را به ستوه آورده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز پنج شنبه در شورای سیاستگذاری و راهبری چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی استان کرمانشاه که در بیت امام جمعه برگزار شد اظهار داشت: امام(ره) بارها تکرار کردند که "دشمنان از اسلام سیلی خوردند" و این سیلی خوردن برای آنها بسیار گران تمام شده است.



نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه افزود: تاثیر گذاری انقلاب اسلامی دشمن را ستوه آورده و آنها را به مرز جنون کشانده است لذا زمانی که می بینند در سوریه، عراق، یمن به اهدافشان نرسیدند مدام در پی نقشه کشیدن برای این اسلام هستند.



وی تصریح کرد: امام(ره) و مقام معظم رهبری همواره بر اصل امید وار کردن مردم تاکید داشتند و بارها به مسئولین نظام در این خصوص تذکر دادند.



آیت الله علما ادامه داد: بالا رفتن قیمت ارز و سکه و ماشین در دست دولت است لذا باید این مهم را مدیریت کند و اما یکسری قیمت های بازار که بدون هیچ علتی بالا کشیده شده است در دست خود مردم است که در این خصوص باید با زبان نصیحت و موعظه آنها را هدایت کنیم.



وی با مقایسه شرایط کنونی با شرایط دوران دفاع مقدس گفت: در یک نگاه کلی الان مشکل خاصی نداریم مشکل ما دوران جنگ تحمیلی بود که با دست خالی در مقابل دشمنان قسم خورده اسلام، حسین وار جنگیدیم.



امام جمعه کرمانشاه اظهار داشت: یکی از بزرگان بسیار تعبیر به حقی داشت که دشمن پس از جنگ تحمیلی تا ۶۰ سال دیگر جرات ندارد به ایران کج نگاه کند.



وی به کامل بودن عدد ۴۰ از منظر علمای علم اعداد اشاره کرد و بیان داشت: افکار و نظرات امام(ره) توانست تا این مدت این انقلاب را نگه دارد و امروز به جایی برسد که یکی از دغدغه ها و غصه های ترامپ نام ایران باشد.



آیت الله علما خاطر نشان کرد: اگر امروز رهبر انقلاب اسلامی در مشهد فرمود: " اگر کج به ایران نگاه کنید حیفا با خاک یکسان می شود" و سردار سلامی در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه می گوید: " ایران روی اقیانوس موشک است" نشان از توان و قدرت ایران با محتوای لازم جهت سرمشق بودن برای کشورهای دیگر است که این نیز بر غصه های آمریکا می افزاید.