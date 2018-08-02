کلاهبرداری یک و نیم میلیارد تومانی با وعده دریافت وام بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن معظمی در توضیح این خبر گفت: در پی وصول اخبار و اطلاعات مبنی بر فعالیت یک زن و شوهر جوان ( متولد ۱۳۶۲ ) در محدوده مهرآباد جنوبی در خصوص "ارائه ضمانت نامه های مجعول جهت دریافت وام بانکی" ، موضوع جهت رسیدگی در دستور کار تیم مبارزه با جعل و کلاهبرداری پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

تحقیقات کارآگاهان در خصوص نحوه ی فعالیت این زن و شوهر نشان داد که آنها از طریق انتشار آگهی در یکی از

روزنامه های کثیرالانتشار و همچنین "سایت دیوار" نسبت به انتشار آگهی با موضوع "تهیه ضمانت نامه معتبر جهت دریافت وام بانکی از طریق شرکت های معتبر " اقدام کردند که در ادامه کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی با شناسایی

دو شرکت به نام های "گیتی فراز" و "تعاونی سازه گستر" و بررسی از طریق سازمان ثبت شرکت ها اطمینان پیدا کردند که اساسا هیچگونه شرکتی با این مشخصات ثبت نشده است .

تحقیقات نامحسوس پلیسی همچنان در دستور کار کارآگاهان قرار داشت و مشخص شد این زن و شوهر با یک دستگاه پژو پارس سفید رنگ به شماره انتظامی مشخص به یک آژانس کرایه اتومبیل در منطقه مهرآباد جنوبی تردد داشته و از طریق تعدادی مشخص از رانندگان آژانس و با پرداخت کرایه ای بیشتر به آنها ( به جهت همکاری رانندگان ) نسبت به ارسال اسناد و مدارک مجعول و نهایتا دریافت پول از افراد متقاضی دریافت وام اقدام می کنند که این محل ( آژانس ) شناسایی و تحت مراقبت کارآگاهان قرار گرفت .

رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام خبر دستگیری سه متهم در این پرونده گفت : سرانجام در ساعت ۱۹:۰۰ مورخه ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ متهمین در زمان مراجعه به آژانس جهت تحویل گرفتن پاکت های حاوی پول دریافتی از رانندگان آژانس کرایه اتومبیل دستگیر ؛ در بازرسی از مخفیگاه آنها در منطقه مهرآباد جنوبی اسناد و مدارک مجعول از جمله فیش های حقوقی و احکام کارگزینی صادر شده به نام شرکت های گیتی فراز و تعاونی سازه گستر به همراه امهار

ساخته شده به نام این دو شرکت کشف شد .

متهمین در همان اعترافات اولیه صراحتا به فعالیت مجرمانه ی خود در خصوص انتشار آگهی کذب در روزنامه های کثیرالانتشار و همچنین سایت دیوار اعتراف و سرکرده گروه وبرنامه ریز اصلی تمامی این اقدامات را شخص دیگری

معرفی کردند که این شخص نیز در مخفیگاهش در شهرک قدس ( شهرک غرب ) شناسایی و دستگیر شد ؛ همچنین برابر هماهنگی با مقام قضایی از ادامه ی فعالیت آژانس اتومبیل کرایه شناسایی شده در منطقه مهرآباد جنوبی جلوگیری شد .

متهمین در اعترافات تکمیلی ، در خصوص شیوه و شگرد کلاهبرداری از صدها نفر عنوان داشتند : زمانیکه افراد به

شماره های داخل آگهی تماس می گرفتند ، از آنها می خواستیم تا در مرحله اول و جهت ثبت نام اولیه ، مبلغ ۵۰ هزار تومان به حساب های مختلف بانکی متعلق به "محسن" ( سرکرده گروه ) پول واریز نمایند ؛ در ادامه تصاویر مدارک

(فیش بانکی و احکام کارگزینی) را از طریق تلگرام برای آنها ارسال کرده و عنوان می کردیم که برای حضور ضامن در بانک جهت انجام ضمانت می بایست مبلغ ۲۵۰ هزار تومان دیگر پرداخت نمایند ؛ زمانیکه این مبلغ نیز پرداخت می شد ، دیگر پاسخگوی تماس های تلفنی افراد نمی شدیم ؛ نشانی شرکت ها نیز اساسا وجود خارجی نداشت چون شرکتی وجود نداشت که آدرس داشته باشد .

سرهنگ محسن معظمی با اعلام ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی این پرونده نیز گفت : کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ در بررسی اسناد و مدارک بدست آمده از مخفیگاه متهمین موفق به شناسایی تعداد قابل توجهیاز مالباختگان شدند که نسبت به واریز پول به حساب متهمین اقدام کرده اما به واسطه مبلغ پائین پول واریز شده به حساب متهمین هیچگونه طرح شکایتی در هیچ مرجع قضایی و انتظامی نداشته و همین موضوع زمینه اصلی ادامه فعالیت متهمین و کلاهبرداری یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی از سوی آنها بوده است .

سرهنگ کارآگاه محسن معظمی ، رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، در پایان این خبر گفت : با توجه به اعترافات صریح متهمین به کلاهبرداری از تعداد زیادی از مالباختگان و به منظور شناسایی دیگر جرایم ارتکابی بویژه مالباختگان در این پرونده ، هماهنگی لازم با بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه ۱۰ تهران انجام و متهمین با قرار قانونی در اختیار پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند ؛ لذا از کلیه شکات و مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد و در پوشش دو شرکت "گیتی فراز" و "تعاونی سازه پایدار" مورد کلاهبرداری قرار گرفتند دعوت می شود تا جهت طرح و پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان آزادی – خیابان زنجان شمالی مراجعه کنند.