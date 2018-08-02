به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین اردوی ملی جشنواره مهارت‌های تشکیلاتی دانش‌آموزان پیشتاز سازمان دانش‌آموزی امروز در اردوگاه شهید باهنر تهران آغاز شد.

علیرضا کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، محمد روشنی قائم مقام سازمان دانش‌آموزی و معاونان سازمان در این افتتاحیه حضور دارند.

دهمین اردوی ملی جشنواره مهارت‌های تشکیلاتی دانش‌آموزان پیشتاز سازمان دانش‌آموزی در دو بخش جداگانه دختران و پسران و برای هر اردو با حضور ۱۳۱۲ دانش‌آموز برگزار می‌شود.

اردوی پسران ۱۱ تا ۱۴ مرداد و اردوی دختران ۲ تا ۵ شهریور برگزار می‌شود.

کاظمی در این مراسم گفت: اردوی ملی سازمان دانش‌آموزی یکی از بهترین برنامه‌های سازمان است که نقطه ظهور و تجلی همه فعالیت‌های سازمان و زحمات مربیان سختکوش در طول سال تحصیلی است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش افزود: اگرچه فعالیت‌های سازمان در فضای استان‌ها و مدارس بهترین بستر برای تربیت اجتماعی دانش‌آموزان است و مفتخریم دانش‌آموزانی با ادب، با احترام، متشخص، باعزت و با اعتماد به نفس، توانمند مهربان، صادق و پایبند به نظام جمهوری اسلامی ایران و عاشق به وطن را تربیت می‌کنیم اما معتقدیم اردوی ملی کار دیگری می‌کند.

وی در این باره ادامه داد: اردوی ملی نماد هویت و همدلی تمام اقوام و دانش‌آموزان سراسر کشور است‌؛ این اردو نماد همبستگی و وحدت همه در عشق به ایران، وطن، آرمان‌ها و منش‌های سازمان است.

کاظمی افزود: ما در اردوی ملی سازمان دانش‌آموزی آنچه را که آموخته‌ایم تمرین می‌کنیم؛ مهارت‌های تشکیلاتی را در بخش‌های مختلف یاد می‌گیریم باهم بودن باهم زیستن، روی پای خود ایستادن، تمرین سختی‌ها و مقاوم بودن در برابر آنها را می‌آموزیم.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: معتقدم شما دانش‌آموزان آینده جمهوری اسلامی ایران هستید که در کنار درس خواندن و تلاش‌های علمی و ارزنده‌ای که دارید تلاش می‌کنید تا مهارت‌های اجتماعی و تشکیلاتی را تمرین کنید.

وی خطاب به دانش‌آموزان پیشتاز ادامه داد: معرفت و بصیرت خو را ارتقا دهید و معنویت، روحیه معنوی و عشق به ایمان و خدا را در این اردو تمرین کنید؛ بهترین شهروندان نظام جمهوری اسلامی ایران شمایید به شما افتخار می‌کنیم و برخود می‌بالیم.

کاظمی گفت: در این اردو شادی را تمرین می‌کنیم؛ دانش‌آموزان پیشتاز سازمان دانش‌آموزی با کمک مربیان خوب و توانمند دانش‌آموزانی تمام ساحتی هستند که سرزنده و شاداب آماده فداکاری و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و آماده دفاع از آرمان‌های نظام هستند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش افزود: اگر قرار است به آرمان‌های امام، شهیدان، مقام معظم رهبری و ولایت پایند و پایدار باشیم نیازمند دانش‌آموزانی شاداب و سرزنده هستیم.