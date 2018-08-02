ادبیات علمی وچالشی در پرداختن به جریان تکفیر مد نظر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی علیزاده موسوی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم رونمایی از مستند «تلبیس» و مجموعه موشن گرافیک «وارونگی» که در خبرگزاری حوزه برگزار شد، اظهار داشت: برای مقابله با جریان تکفیر دو مرحله وجود دارد جنگ سخت و مقابله نرم.

وی گفت: مرحله دوم که پسا داعش نام دارد بسیار مهم تر از مرحله اول است چرا که در این مرحله دشمن مستقیمی در مقابل خود مشاهده نمی‌کنیم.

رئیس میز وهابیت و جریان‌های تکفیری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با بیان اینکه باید با یک نگاه علمی به این جریان بپردازیم، افزود: ادبیاتی که ما در این حوزه داشتیم و تولید کردیم ادبیات صرفا توصیفی بوده است و نگاه نقد و چالش به آن نداشتیم.

وی تصریح کرد: وقتی سؤال می‌شود چگونه است که این‌ها با عقاید بسیار سنتی و بدون انسجامی که دارند در دنیای اسلام و بیرون از آن نیرو جذب می‌کنند پاسخی وجود نداشت.

حجت الاسلام علیزاده ادامه داد: این جریان که دارای عقاید و دیدگاه‌هایی هم هستند، فعالیت‌های علمی انجام می‌دهند و به خاطر همین فعالیت‌ها توانسته‌اند نیروهایی را جذب کنند.

وی با بیان اینکه آن‌ها اندیشه اندیشمندان جهان را وارونه نشان دادند، گفت: امروز شاهد قرائت انحرافی از اسلام از سوی جریانات تکفیری بوده و هستیم که باید با مقابله نرم در روبروی آنان ایستاد.

نویسنده کتاب وارونگی، قرائت وارونه از مفاهیم اصیل اسلامی و بیرون بردن مفاهیمی از دایره اسلام را دو خیانت اصلی جریات تکفری برشمرد.

وی افزود: در این راستا دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تحت میز وهابیت فعالیت‌هایی را برای مقابله نرم با اندیشه داعش و جریان تکفیری شروع کرده است.

وی ساخت مستند تلبیس به تهیه کنندگی حجت الاسلام جمالی و کارگردانی راوش را یکی از این فعالیت‌ها دانست و گفت: باید به جریان تکفیری نگاه علمی شود چرا که اندیشه تکفیری را نمی‌توان با اسلحه از بین برد و باید با مقابله نرم با این اندیشه جنگید.