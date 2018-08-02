لزوم مدیریت منسجم برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد نظر عظیمی امروز پنج شنبه در شورای سیاستگذاری و راهبری چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی استان کرمانشاه که در بیت امام جمعه برگزار شد با بیان اینکه امروز دشمن جنگ تمام عیاری را علیه کشور ما آغاز کرده است، ابراز داشت: در این راستا شورای هماهنگی باید کار تبلیغی و فرهنگی را در مقابل تهدیدات دشمن انجام دهد.



فرمانده قرارگاه منطقه ای نجف اشرف نیروی زمینی سپاه افزود: اینکه دشمن اعلام می کند که نمیگذاریم کشور ایران جشن ۴۰ سالگی انقلاب را برگزار کند نشان می دهد که دشمن دست به کار شده و بسیاری از نقشه هایی را که به این منظور کشیده تا کنون مشاهده کرده ایم.



وی خاطر نشان کرد: امروز دشمن در همسایگی ما که به لحاظ جریانات فکری و اعتقادی ۱۸۰ درجه با هم تفاوت دارند از جمله تکفیری، داعش و ضد انقلاب را برای رسیدن به دسیسه های شوم خود، با هم متحد کرده است.



فرمانده قرارگاه منطقه ای نجف اشرف نیروی زمینی سپاه اظهار داشت: علت اصلی تلاش دشمن برای براندازی این نظام طی این سالها تاثیرگذاری نظام و توفیقاتی است که ملت ایران تا کنون کسب کرده اند.



وی همچنین تصریح کرد: از اول انقلاب تا کنون دشمنان اسلام هرچه بافته اند با هوشیاری مردم و مسئولین این نظام رشته شده است و این جریانات واقعا دشمن را عصبانی کرده است.



فرمانده قرارگاه منطقه ای نجف اشرف نیروی زمینی سپاه افزود:معتقدم اگر ملت ایران راهبردی را مقام معظم رهبری در سخنرانیهای خود در ۱۴ خرداد مشخص کردند دنبال کنند و پشتیبان ولایت باشند هیچ گاه مغلوب دشمن نخواهند شد.



وی به جنگ اقتصادی دشمن علیه کشور اشاره کرد و گفت: باید با دقت این جنگ را بررسی کنیم و نقطه ضعف های آن رابدست آوریم و با مدیریتی منسجم بر آن غلبه کنیم.



سردار عظیمی ابراز داشت: دشمن زمانی ما را با سلیقه های سیاسی درگیر جنگ داخلی کرد اما دید راه به جایی نمی برد و این بار با جنگ اقتصادی و ایجاد جو روانی قصد دارد پیش برود لذا این جنگ بسیار خطرناک است و باید برای مقابله با آن همه مسئولین با همه توان پای کار بیایند و نقش آفرینی کنند.



وی اذعان داشت: چیزی که سوریه را نگه داشته فرهنگ مردم آن منطقه است آنها به هم ظلم نمی کنند و هوای همدیگر را دارند و در هیچ شرایطی دست به احتکار و گرانفروشی نمی زنند این چیزی است که ما در شرایط کنونی باید در کشور بکار بگیریم.



فرمانده قرارگاه منطقه ای نجف اشرف نیروی زمینی سپاه ابراز داشت: این جنگ اقتصادی فشار روانی زیادی به مردم وارد می کند و باید با اقتدار به داد مردم برسیم و جلوی یاس و نا امیدی آنها را بگیریم.



وی با بیان خطرات فضای مجازی جهت دامن زدن به اغتشاشات داخلی، گفت: فضای مجازی نباید رها شود و باید برابر با مصلحت جامعه هدایت شود و با هوشیاری جلوی جنگ روانی در این فضا گرفته شود.



سردار عظیمی در پایان تاکید کرد: در این شرایط سخت و حساس باید با قدرت تمام مقابل دشمنان اسلام بایستیم و از انقلاب و نظام دفاع کنیم و نگذاریم تصمیمات شوم آمریکا به نتیجه برسد.

.