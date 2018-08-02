به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر امام جمعه اصفهان، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد صبح امروز در جمع معاونین طرح هجرت شهرستان‌های استان اصفهان اظهار کرد: اصل کار طرح هجرت بر دوش روحانیون مستقر در این مناطق محروم است و ما صرفاً تلاش‌هایی در حد وسع خود می‌کنیم که البته همگی در قبال رسالت آن‌ها ناچیز است.

وی در بیان توصیه‌هایی اخلاقی به طلاب هجرت افزود: تمام بدی‌ها و خوبی‌های ما را رفیق به دیگران منتقل می‌کند پس در نوع رفتار و گفتار خود با اقشار مختلف مردم مراقبت کنیم؛ در روایت آمده است دل به مدح و ثنای مردم نبندید که هیچ چیز ماندنی نیست و از هیچ یک جز خداوند نترسید.

امام جمعه اصفهان گفت: مراعات با مردم روال و سیره پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) است، وقار روحانیت در امر برخورد با مردم باید همواره حفظ شود حتی روحانیون مبلغ و طرح هجرت باید نسبت به ظاهر آراسته و تمیز خود در مواجه با مردم و حتی نوجوانان حساس باشند.

وی تصریح کرد: یکی از اموری که روحانیون طرح هجرت باید نسبت به آن اهتمام داشته باشند، توجه به بعُد معنوی و تقویت بعُد علمی خود است؛ روحانیون طرح هجرت نباید کامل درگیر امر تبلیغ دیگران و کار اجرایی شوند و از اموری چون ارتقای علمی خود، حفظ آیات قرآن کریم، معارف اهل بیت(ع) و احادیث، حفظ نهج‌البلاغه و امثال آن غافل نشوند.

طباطبایی‌نژاد با تأکید بر این که طلبه‌ای که منتخب میزان‌الحکمه را نداشته باشد منبری خوبی نمی‌تواند بشود، یادآور شد: مطالعه جزو ضروریات زندگی یک طلبه خاصه طرح هجرت باید باشد، در امر محاسبه نفس روزانه باید امر تحصیلی هم لحاظ شود.

وی در پاسخ به سوالات و درخواست برخی از روحانیون طرح هجرت دراین جلسه ادامه داد: به امور جزئی و حتی جزئیات زندگی و معیشتی طلاب طرح هجرت دقت کنید و چنانچه حل مشکلات آن‌ها در توان شماست در اسرع وقت آن‌ها را حل کنید، چه بسا با یک اقدام ساده و کوچک بتوان دل خانواده طرح هجرتی که در مناطق محروم مستقر است، را شاد کرد.

امام جمعه اصفهان اضافه کرد: بهبود شرایط زندگی طلاب هجرت مناطق جزو اولویت‌های ماست و تمام تلاش خود را می‌کنیم ولی معاونان تبلیغ استان نیز در دیدارهایی که به منازل این روحانیون دارند به امور و مشکلات آن‌ها رسیدگی کنند.

وی ابراز داشت: کار روحانیت زوری و چکشی نیست بلکه کار روحانیت در مواجه با مردم محبتی است، روحانیون و طلاب باید توجه داشته باشند با رفتار خوش و محبت با اقشار مختلف مردم رفتار کنند؛ رفتار با مردم براساس محبت نقطه ضعف روحانیت نیست بلکه نشان از نقطه قوت ما بوده است.

طباطبایی‌نژاد تصریح کرد: به تعبیر رهبر معظم انقلاب، آمریکا در ۳ جبهه با ما می‌جنگد، جبهه اقتصادی، جبهه روانی و جبهه سوم فشارعملی است، در حال حاضر اگر کسی برای گرانی در جامعه گام بردارد جز کارگری برای دشمن نیست.

وی متذکر شد: هیچ دولتی خواهان نارضایتی مردم از خود نیست بنابراین همه در تلاش برای رفع موانع و مشکلات هستند؛ نمی‌توان منکر اشتباهاتی چون اختصاص ارز دولتی به سفرهای خارجی تفریحی و فروش سکه بدون شرایط و محدودیت از ناحیه دولت شد.

امام جمعه اصفهان در پایان عنوان کرد: دشمن آشوب‌های خیابانی را می‌خواهد، حرکت‌های اعتراضی خیابانی هیچ اثری در رفع مشکلات ندارد، بلکه دشمن را شاد می‌کند، این ملت و نظام از سختی‌های زیادی پیش از این گذشته‌اند و از این شرایط هم خواهیم گذشت.