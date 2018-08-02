۱۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۲۹

امام جمعه اصفهان:

حرکت‌های اعتراضی خیابانی هیچ اثری در رفع مشکلات ندارد

اصفهان - امام جمعه اصفهان گفت: دشمن آشوب‌های خیابانی را می‌خواهد، حرکت‌های اعتراضی خیابانی هیچ اثری در رفع مشکلات ندارد، بلکه دشمن را شاد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر امام جمعه اصفهان، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد صبح امروز در جمع معاونین طرح هجرت شهرستان‌های استان اصفهان اظهار کرد: اصل کار طرح هجرت بر دوش روحانیون مستقر در این مناطق محروم است و ما صرفاً تلاش‌هایی در حد وسع خود می‌کنیم که البته همگی در قبال رسالت آن‌ها ناچیز است.

وی در بیان توصیه‌هایی اخلاقی به طلاب هجرت افزود: تمام بدی‌ها و خوبی‌های ما را رفیق به دیگران منتقل می‌کند پس در نوع رفتار و گفتار خود با اقشار مختلف مردم مراقبت کنیم؛ در روایت آمده است  دل به مدح و ثنای مردم نبندید که هیچ چیز ماندنی نیست و از هیچ یک جز خداوند نترسید.

امام جمعه اصفهان گفت: مراعات با مردم روال و سیره پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) است، وقار روحانیت در امر برخورد با مردم باید همواره حفظ شود حتی روحانیون مبلغ و طرح هجرت باید نسبت به ظاهر آراسته و تمیز خود در مواجه با مردم و حتی نوجوانان حساس باشند.

وی تصریح کرد: یکی از اموری که روحانیون طرح هجرت باید نسبت به آن اهتمام داشته باشند، توجه به بعُد معنوی و تقویت بعُد علمی خود است؛ روحانیون طرح هجرت نباید کامل درگیر امر تبلیغ دیگران و کار اجرایی شوند و از اموری چون ارتقای علمی خود، حفظ آیات قرآن کریم، معارف اهل بیت(ع) و احادیث، حفظ نهج‌البلاغه و امثال آن غافل نشوند.

طباطبایی‌نژاد با تأکید بر این که طلبه‌ای که منتخب میزان‌الحکمه را نداشته باشد منبری خوبی نمی‌تواند بشود، یادآور شد: مطالعه جزو ضروریات زندگی یک طلبه خاصه طرح هجرت باید باشد، در امر محاسبه نفس روزانه باید امر تحصیلی هم لحاظ شود.

وی در پاسخ به سوالات و درخواست برخی از روحانیون طرح هجرت دراین جلسه ادامه داد: به امور جزئی و حتی جزئیات زندگی و معیشتی طلاب طرح هجرت دقت کنید و چنانچه حل مشکلات آن‌ها در توان شماست در اسرع وقت آن‌ها را حل کنید، چه بسا با یک اقدام ساده و کوچک بتوان دل خانواده طرح هجرتی که در مناطق محروم مستقر است، را شاد کرد.

امام جمعه اصفهان اضافه کرد: بهبود شرایط زندگی طلاب هجرت مناطق جزو اولویت‌های ماست و تمام تلاش خود را می‌کنیم ولی معاونان تبلیغ استان نیز در دیدارهایی که به منازل این روحانیون دارند به امور و مشکلات آن‌ها رسیدگی کنند.

وی ابراز داشت: کار روحانیت زوری و چکشی نیست بلکه کار روحانیت در مواجه با مردم محبتی است، روحانیون و طلاب باید توجه داشته باشند با رفتار خوش و محبت با اقشار مختلف مردم رفتار کنند؛ رفتار با مردم براساس محبت نقطه ضعف روحانیت نیست بلکه نشان از نقطه قوت ما بوده است.

طباطبایی‌نژاد تصریح کرد: به تعبیر رهبر معظم انقلاب، آمریکا در ۳ جبهه با ما می‌جنگد، جبهه اقتصادی، جبهه روانی و جبهه سوم فشارعملی است، در حال حاضر اگر کسی برای گرانی در جامعه گام بردارد جز کارگری برای دشمن نیست.

وی متذکر شد: هیچ دولتی خواهان نارضایتی مردم از خود نیست بنابراین همه در تلاش برای رفع موانع و مشکلات هستند؛ نمی‌توان منکر اشتباهاتی چون اختصاص ارز دولتی به سفرهای خارجی تفریحی و فروش سکه بدون شرایط و محدودیت از ناحیه دولت شد.

امام جمعه اصفهان در پایان عنوان کرد: دشمن آشوب‌های خیابانی را می‌خواهد، حرکت‌های اعتراضی خیابانی هیچ اثری در رفع مشکلات ندارد، بلکه دشمن را شاد می‌کند، این ملت و نظام از سختی‌های زیادی پیش از این گذشته‌اند و از این شرایط هم خواهیم گذشت.

