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۲۹ دی ۱۳۸۵، ۱۲:۲۹

طی هفته آینده اعلام می شود ؛

یکسان سازی نرخ مراکز اقامتی در ایام نوروز

یکسان سازی نرخ مراکز اقامتی در ایام نوروز

مدیرکل دفتر تدوین و استاندارد سازی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری گفت: به منظور شفاف سازی و یکسان سازی نرخ واقعی هتل ها و مراکز اقامتی ، نرخ واقعی این مراکز طی هفته آینده اعلام خواهد شد.

محمد حمزه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص یکسان سازی نرخ مراکز اقامتی افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر نرخ هتل های ستاره دار در استان های مختلف با یکدیگر متفاوت و دارای فاصله زیادی است و مردم در بلاتکلیفی به سر می برند به همین دلیل سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری با همکاری اتحادیه هتلداران ، قصد شفاف سازی نرخ مراکز اقامتی را دارد . 

وی خاطر نشان کرد : با اعلام نرخ واقعی مراکز اقامتی به تدریج به سمت یکسان سازی نرخها پیش می رویم به طوری که بزودی قیمت تمامی مراکز اقامتی در استان های مختلف یکسان می شود.

مدیرکل دفتر تدوین و استاندارسازی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری تاکید کرد: اعلام نرخ هتل ها و یکسان سازی آنها باعث می شود که از نرخ یک هتل در استانی که تا کنون نرخ بالایی از مردم دریافت می کرد ، کاسته و به نرخ هتل دیگری که دارای قیمت پایین تر از حد معمولی بوده است ، افزوده شود.  

وی در خصوص نظارت سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری بر قیمت ویلاهای شخصی شمال کشور نیز افزود: هم اکنون در حال برنامه ریزی در این زمینه هستیم و به طور حتم در ایام نوروز با تشکیل ستادی شاهد بروز تخلفات و افزایش قیمت اجاره ویلاهای شخصی نخواهیم بود.

کد مطلب 436400

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